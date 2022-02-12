BIST 2.051
DOLAR 13,50
EURO 15,33
ALTIN 808,16
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mersin'de PKK/KCK soruşturması! 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mersin'de PKK/KCK soruşturması! 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, eylem hazırlığında olan 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, terör örgütü elebaşının yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat'ın yıl dönümünde eylem hazırlığı yapan, örgütün kadın yapılanması TJA ve gençlik yapılanması DGH'de faaliyet gösterdikleri belirlenen 52 kişi tespit edildi.

Ekipler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen 52 şüphelinin adreslerine özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenledi. "Pençe-3" adı verilen operasyonda baskın yapılan evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, sokak girişlerinde de önlem aldı, şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

Operasyon kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Elektrik faturaları için yeni formüller! Elektrik faturalarına indirim ve düzenleme gelecek mi?
Elektrik faturaları için yeni formüller! Elektrik faturalarına indirim ve düzenleme gelecek mi?
Uşak'ta kaybolan zihinsel engelli kadın su kuyusunda ölü bulundu
Uşak'ta kaybolan zihinsel engelli kadın su kuyusunda ölü bulundu
Bilecik'te 17 yaşındaki üvey kızına tecavüz eden sapık tutuklandı
Bilecik'te 17 yaşındaki üvey kızına tecavüz eden sapık tutuklandı
Çocuk tacizinden tutuklanıp hapse girdi çıkınca belediyede işe girip yine çocuk taciz etti
Çocuk tacizinden tutuklanıp hapse girdi çıkınca belediyede işe girip yine çocuk taciz etti
Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu aşkının nedeni ortaya çıktı! İmamoğlu, İYİ Parti'nin 80 milyon lira borcunu ödedi
Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu aşkının nedeni ortaya çıktı! İmamoğlu, İYİ Parti'nin 80 milyon lira borcunu ödedi
Bombardımana 4 gün kaldı! Putin Çarşamba günü Ukrayna'yı işgal edecek! İstihbarat raporu sızdı
Bombardımana 4 gün kaldı! Putin Çarşamba günü Ukrayna'yı işgal edecek! İstihbarat raporu sızdı
Muhalefet Zirvesi toplanıyor! 6 Genel Başkan aynı masa etrafında buluşacak
Muhalefet Zirvesi toplanıyor! 6 Genel Başkan aynı masa etrafında buluşacak
Ahmet Necdet Sezer'in elektrik faturası intikamı! Hepimiz Sezer olduk
Ahmet Necdet Sezer'in elektrik faturası intikamı! Hepimiz Sezer olduk
Halil Falyalı suikasti kumarhaneler kralı Ömer Lütfü Topal cinayeti bire bir kopya! Abdullah Çatlı ile ilgisi ne?
Halil Falyalı suikasti kumarhaneler kralı Ömer Lütfü Topal cinayeti bire bir kopya! Abdullah Çatlı ile ilgisi ne?
Rusya'da Ukrayna açıklaması: Yapay gerilim yaratılıyor
Rusya'da Ukrayna açıklaması: Yapay gerilim yaratılıyor