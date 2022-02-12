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Uşak'ta kaybolan zihinsel engelli kadın su kuyusunda ölü bulundu

Uşak'ta kaybolan zihinsel engelli kadın su kuyusunda ölü bulundu

UŞAK'ta kaybolan 39 yaşındaki zihinsel engelli Şerife Sönmez, yaşadığı köye bir kilometre uzaklıktaki bir su kuyusunda ölü bulundu

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Merkeze bağlı Karakuyu köyünde yaşayan zihinsel engelli Şerife Sönmez'in akşam saatlerinde evden ayrıldığını fark eden yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Köylüler fark etti
Sönmez'in köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir su kuyusunda olduğunu fark eden köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerce yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusunda bulunan Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sönmez'in cenazesi itfaiye ekiplerince su kuyusundan çıkarılmasının ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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