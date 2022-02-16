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Ümraniye’de sağlık çalışanına kafa atan koronavirüs hastası tutuklandı

Ümraniye’de sağlık çalışanına kafa atan koronavirüs hastası tutuklandı

Sağlık çalışanına kafa atarak burnunu kıran korona hastası, karantina süresinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan şüphelinin “pişmanım” dediği öğrenildi.

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İstanbul’un Ümraniye İlçe Devlet Hastanesi’ndeki koronavirüs polikliniğinde acil tıp teknikeri olarak çalışan Mustafa Yaşar, tedavi uyguladığı esnada koronavirüs hastası olan Hakan Coşkun tarafından saldırıya uğradı. Coşkun, sağlık çalışanına kafa atarak burnunu kırdı.

Karantina süresi tamamlandı, gözaltına alındı
Darbedilen sağlık çalışanı Mustafa Yaşar’ın şikayeti üzerine şüpheli Hakan Coşkun hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli, karantina süresinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

Polis eşliğinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen şüpheli Hakan Coşkun, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Sağlık Bakanı Koca: "Düşünmek için çok zamanı olacak"
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları söyledi:

"Ümraniye Devlet Hastanesinde görevli tekniker arkadaşımıza şiddet uygulayan şüpheli, Covid karantina süresinin dolmasının ardından gözaltına alınıp, sevk edildiği hâkimlikçe KASTEN YARALAMA suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. SUÇU ÜZERİNDE DÜŞÜNMEK İÇİN ÇOK ZAMANI OLACAK!"

“Çok pişmanım”
Şüpheli Coşkun hakimlikteki sorgusunda, “34 yaşındayım, bu güne kadar bir olaya karışmadım. Çok pişmanım” diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Tutuklandı
Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin “kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, atılı suçun kanunen tutuklama nedeninin varsayıldığı katalog suçlardan olduğunu, olay yerini gösterir kamera görüntülerine göre şüphelinin sağlık çalışanına kafa attığının tespit edildiğini belirtti.

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