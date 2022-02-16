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Rıdvan Dilmen'in programı neden ekranlarda gözükmüyor?

Rıdvan Dilmen'in programı neden ekranlarda gözükmüyor?

Rıdvan Dilmen'ın TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programı iki haftadır yayın yapmıyor. Programın sponsorunun sponsorluktan çekildiği ve bu sebeple programın yayından kaldırıldığı ileri sürüldü.

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TRT Spor ekranlarında yer alan %100 Futbol programının yorumcusu Rıdvan Dilmen'in 2 haftadır ekranlara çıkmaması sonrası gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Dilmen'in TRT Spor'la yolları ayırdığı ve beIN Sports'la görüşmelere başladığı belirtildi.

Rıdvan Dilmen'in rahatsızlığı sebebiyle Londra'ya gittiği öne sürüldü
Gazeteci İsmail Er, Rıdvan Dilmen'in programının sponsoru olan firmanın sponsorluktan çekildiğini, TRT'nin de bu nedenle programı kaldırdığını iddia etmişti. Ünlü yorumcunun ise yakın çevresine, bir rahatsızlık yaşadığını, sağlık sorunları nedeniyle ara verdiğini ve sık sık Londra'ya gitmesi gerektiğini söylediği ileri sürüldü.

Beın Sports'la görüşüyor iddiası
Futbol medya internet sitesinde yer alan habere göre,Rıdvan Dilmen, yayıncı kuruluş beIN Sports ile görüşüyor. Dilmen, BeIN Sports adını almadan önce geçmişte Digitürk'te maç yorumcusu olarak görev almıştı.

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