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Kayseri'de kayalıklarda şüpheli ölüm! Kadın cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de kayalıklarda şüpheli ölüm! Kadın cesedi bulundu

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde bulunan viyadüğün altındaki kayalıklarda kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAYSERİ'nin Talas ilçesinde bir inşaat şantiyesinin bekçisi kayalık alanda hareketsiz yatan bir şahıs gördü. Bekçinin haber vermesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının intihar ettiği şüphesi üzerine durulurken polis ekipleri kimliğin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kadının cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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