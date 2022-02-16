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Giresun'da 16 yaşındaki kız boğazı kesilerek öldürüldü! Yatalak babaanne çığlık attı: Meğer 1 gün önce...

Giresun'da 16 yaşındaki kız boğazı kesilerek öldürüldü! Yatalak babaanne çığlık attı: Meğer 1 gün önce...

GİRESUN’da erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 16 yaşındaki genç kızın daha önce de aynı kişi tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı.

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Alınan bilgiye göre, Bulancak ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki bir evde Hüseyin Can G. (21), tartıştığı kız arkadaşı Sıla Şentürk'ü (16) bıçakladı. Zanlının kaçtığını gören komşuların ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, Sıla Şentürk’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Cinayetin ardından Özel Harekat polisleri evin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerinden kaçan şüpheli Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da ikamet eden şüpheli Hüseyin Can G.'nin dün Giresun’a gelerek geceyi bir otelde geçirdiği belirlendi. Yakınlarının ve komşularının verdiği bilgiye göre Hüseyin Can G. ile Sıla Şentürk’ün internetten tanıştıkları ve evlenmek amacıyla kaçtıkları ancak ailesinin şikayeti üzerine yaşı küçük olduğu için Sıla'nın ailesine teslim edildiği öğrenildi.



Başkasıyla nişanlanınca görüşmek için geldi
Ailesinin kızlarını bir başkasıyla nişanlaması üzerine kızla görüşmek için Giresun’a gelen Hüseyin Can G.'nin evde yaşlı ve yatalak babaannesiyle bulunan Sıla Şentürk’ü bıçaklayıp boğazını keserek öldürdükten sonra kaçtığı belirlendi. Yaşlı kadının yatağından kalkamadığı için komşularına bağırdığı öğrenildi.

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