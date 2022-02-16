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Hafta sonu plan yapanlar dikkat kar geliyor! Meteoroloji uyardı: İstanbul Ankara İzmir Bursa

Hafta sonu plan yapanlar dikkat kar geliyor! Meteoroloji uyardı: İstanbul Ankara İzmir Bursa

Meteoroloji, 16 Şubat hava tahmin raporunu yayımladı. MGM'den alınan son bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde kar yağışı etkisi altına giren İstanbul'a kar ve sağanak yeniden gelecek

Hafta sonu plan yapanlar dikkat kar geliyor! Meteoroloji uyardı: İstanbul Ankara İzmir Bursa

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat kar geliyor! Meteoroloji uyardı: İstanbul Ankara İzmir Bursa

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.

 

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat kar geliyor! Meteoroloji uyardı: İstanbul Ankara İzmir Bursa

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından "Ülkenin genelinde yağış beklenmiyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Sıcaklıklar 3-4 C daha artıyor." paylaşımında bulundu.

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat kar geliyor! Meteoroloji uyardı: İstanbul Ankara İzmir Bursa

İSTANBUL'A KAR UYARISI
Meteoroloji uzmanları İstanbul başta olmak üzere pek çok şehir yeni haftaya sağanak yağış ile başladı önümüzdeki günlerde yağış yerini güneşli bir havaya bırakacak. Ayın son haftasında ise İstanbul'da kar  kar yağışı yeniden görülebilir. 

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