Türkiye 16 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 463 bin 241 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 144 milyon 476 bin 562'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Şubat 2022 Çarşamba günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 241 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 104 bin 409 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Vaka sayımız dünküyle yaklaşık aynı, vefat sayımızda önemli bir düşüş var. Omicron döneminden itibaren salgının özellikle yaşlılarda ve kronik hastalarda ölüme yol açtığını biliyoruz. Vefat sayısını azaltmamız ek bir hastalıkla mücadele gücü olmayan bu grubun korunmasına bağlı" değerlendirmesinde bulundu.