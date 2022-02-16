Yeni elektrik faturası tarifesi açıklandı! Faturamı ödemem diyen Kemal Kılıcdaroğlu bakın ne dedi

Yüksek elektrik faturaları için getirilen yeni tarife değişikliği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tatmin etmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paketi açıklamasının hemen ardından attığı twitte "millet yüz üstü bırakıldı' yorumunda bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriğe gelen zammın geri alınmasını istemiş ve "faturamı ödemeyeceğim' demişti. Ankara'daki kabine toplantısında elektrik faturalarıyla ilgili yeni tarife düzenlemesi masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yeni düzenlemeyi duyurdu.

Yeni düzenleme ile hanelerin düşük tüketim miktarı yükseltilirken, iş yeri, dernek ve vakıflara da kademeli faturalandırma getirildi. Kemal Kılıçdaroğlu yapılan düzenlemeden tatmin olmadı. Erdoğan'ın konuşması biter bitmez sosyal medya hesabından şunları yazdı: