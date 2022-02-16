Birleşmiş Milletlerden çevre kirliliği uyarısı: Koronavirüsten daha ölümcül

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programının raporu çevre kirliliğinin sarsıcı boyutlarını ortaya koydu. Rapora göre; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şimdiye kadar 5,9 milyon can kaybına yol açarken çevre kirliliği her yıl en az 9 milyon kişinin erken ölmesine neden oluyor.

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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre; çevre kirliliği dünya çapında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) daha fazla ölüme katkıda bulunduğu bildirildi.

Rapora ilişkin yazılı açıklama yapan BM Özel Raportörü David Body, Kovid-19'la mücadelenin başlamasından bu yana küresel çevre kirliliği risklerinin yönetiminin başarısız kaldığını belirtti.

Body, Kovid-19'un şimdiye kadar 5,9 milyon can kaybına yol açarken haşere ilacı, plastik ve elektronik atıkların sebep olduğu çevre kirliliğinin her yıl en az 9 milyon kişinin erken ölmesine sebebiyet verdiğini, çevre kirliliğinin Kovid-19'dan daha ölümcül olduğunu kaydetti.

Kovid-19'la mücadelenin çevre kirliliği gündemini ikinci plana atmaması gerektiğini vurgulayan David Body, teflon tencere gibi ev ürünlerinde kullanılan ve kansere yol açan polifloroalkil ve perfloroalkilin gibi hammaddelerin kullanımının yasaklanması gerektiğini belirtti.