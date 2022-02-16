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CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan HDP'ye yeşil ışık! Alman medyasına konuştu

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan HDP'ye yeşil ışık! Alman medyasına konuştu

Alman gazetesi Die Welt'e konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Halkların Demokratik Partisine (HDP) verdiği mesajda, "İsterlerse bizimle birlikte mücadele edebilirler" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Almanya'da yayımlanan Die Welt gazetesine konuştu.

"Yapılacak olan ilk seçimde Erdoğan gidecek" ifadesini kullanan Kaftancıoğlu, Türkiye'de demokrasinin parçalandığını iddia ederek kendilerinin bunu hukukun üstünlüğünü getirerek ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçerek düzelteceklerini öne sürdü.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile ittifak içinde olduklarını ise kabul etmeyen Canan Kaftancıoğlu, HDP'ye, "Bizimle birlikte mücadele edin" mesajını da vermeyi ihmal etmedi:

"Şunu ifade etmek lazım Cumhuriyet Halk Partisinin içinde bulunduğu ittifakta HDP yok. HDP aday çıkarmayınca HDP seçmeninin bizim adayımıza oy verme davranışı söz konusu. Mücadele demokrasiden yana olanlar ile demokrasiye karşı olanlar arasındadır. Özgürlük ve demokrasi için savaşmak isteyenler bizimle birlikte mücadele edebilirler."

(HABER 7)

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