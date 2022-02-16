RTÜK'ten Ayşenur Arslan ve Ekrem Açıkel kararı! Halk TV KRT Flash TV TGRT Haber'e ceza yağdı

RTÜK, Ayşenur Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözleri nedeniyle Halk TV’ye yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez de program durdurma cezası verdi. RTÜK'ten ayrıca KRT, Flash TV ve TGRT Haber içinde ceza kararı çıktı.

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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programında gazeteci Ayşenur Arslan'ın, KKTC'de uğradığı saldırıda ölen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'ya ilişkin sözleri nedeniyle sosyal medyada hedef gösterilmesinin ardından inceleme başlattı.



Arslan Halk TV’deki yayınında, Falyalı'dan söz ederken "Halil Falyalı kendini TMT, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın üyesi olarak tanıtırdı. Türk Mukavemet Teşkilatı, Ada'da ve yakın interlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, bir yarı resmi bir oluşumdu" ifadelerini kullanmıştı.



Halk TV'ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözleri nedeniyle Halk TV’ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verildiğini açıkladı. RTÜK tarafından ceza kararı oy çokluğuyla alındı.



KRT'ye hakaret ve iftira cezası

RTÜK, KRT’nin “Olağan İşler” programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kişilik haklarına saldırı içerikli hakaret ve iftira niteliğinde ifadelere yer verildiği gerekçesiyle kanala idari para cezası verdi.



Flash TV'ye üst sınırdan idari para cezası

Öte yandan Flash TV’deki ”Al Sana Haber” isimli programında Erkan Özerman’ın konu ettikleri kişiler hakkındaki ifadeleri nedeniyle de kanala üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı.



TGRT Haber'e üst sınırdan idari para cezası

TGRT Haber’in "Ekrem Açıkel ile Ana Haber" programı hakkında hazırlanan rapor da kurulun gündemindeydi. Açıkel’in, Türkiye'de yapılan reyting ölçümleri ile ilgili ifadelerinin “tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini” ihlal ettiği ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olduğu değerlendirildi ve yayıncı televizyona üst sınırdan idari para cezası verildi.