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İlaçlara gelen zam sektörü tatmin etmedi İlaç sorununa çözüm olmayacak

İlaçlara gelen zam sektörü tatmin etmedi İlaç sorununa çözüm olmayacak

Eczanelerde uzun süredir devam eden ilaç bulamama sorununun döviz kurunun güncellenip ilaç fiyatlarının zamlanmasıyla sona ermesi bekleniyordu. Ancak ilaç sektörü temsilcileri rahatlama olsa da uzun süreli çözüm olmayacağını söyledi.

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İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Savaş Malkoç, artan girdi maliyetlerinden dolayı sektör olarak daha yüksek bir zam beklediklerini, euro kurunda yapılan son güncellemenin sektörü kısa süreli rahatlatacağını söyledi.

İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası (İEİS) Genel Sekreteri Savaş Malkoç ilaç fiyatlarına yapılan yüzde 37,5’lik zammı değerlendirdi.

Bloomberg HT’ye konuşan Malkoç, yapılan kur güncellemesinin piyasa kurunun yüzde 40’ına tekabül ettiğini bu sebeple kısa dönemli bir rahatlamaya sebep olacağını fakat uzun zamanda sorunlara çözüm olamayacağını söyledi.

Malkoç sektör olarak yüzde 47’ler civarında bir artış beklediklerini belirtti. Malkoç, “Yüzde 37,5'lik güncelleme mevzuat kapsamında verilen oran olarak görülmekle birlikte bu oranın çok kısa bir dönem için rahatlamaya sebep olabileceğini görüyoruz. Ana sorun devam ediyor çünkü piyasadaki kur 15,30 civarında, bu açıklanan kur piyasa kurunun yüzde 40’ına takabül ediyor. Geçen yıl yüzde 54’ler civarındaydı. Sektör ve ilaç yoklukları açısından çok kısa bir dönem fayda sağlayacaktır ama kalıcı bir çözüm üretemeyecektir” dedi.

Son 4 yıldır ilaç fiyatlarında sektör olarak fedakârlık yaptıklarının altını çizen Malkoç, son 5 yıllık dönemde kurdan kaynaklı sektörün feragat ettiği artış oranının yüzde 68 olduğunu söyledi.

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