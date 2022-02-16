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İstanbul'da görenler telefona sarıldı! 19 suç kaydı bulunan genç ekipleri harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da görenler telefona sarıldı! 19 suç kaydı bulunan genç ekipleri harekete geçirdi

İSTANBUL Şişli’de emniyette 19 adet suç kaydı olan ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen bir şahıs, aydınlatma direğine tırmanarak Türk bayrağı salladı. İlginç anların yaşandığı olayda etrafa da bağıran şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek itfaiye merdiveniyle aşağıya indirildi. Gözaltına alınan şahıs ifadesinin alınması ve adli işlemleri için emniyete götürüldü.

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Olay, saat 13.30 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre emniyette 19 adet suç kaydı olan ve psikolojik sorunları bulunan Gökmen T. (27), cadde üzerinde bulunan bir aydınlatma direğine tırmandı. Direğin üstüne ayakta durarak etrafa bağıran şahsı gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gökmen T.’yi aşağı indirmek için ikna etmeye başladı.

Çalışmalar sürdüğü esnada vatandaşlar cep telefonlarıyla olayı görüntülerken, direkte şahsı gören bazı vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı. Yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmalar sonucunda mahallelinin de yardımıyla şahıs aşağıya inmeyi kabul etti. İtfaiye merdiveniyle direkten indirilen şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahsın ifadesinin alınacağı ve hakkında adli işlem yapılacağı öğrenildi.

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