BIST 2.052
DOLAR 13,63
EURO 15,52
ALTIN 813,05
HABER /  DÜNYA

Japonya'da uçağı düşürmekle tehdit eden çocuğun sonu kötü bitti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Japonya'da uçağı düşürmekle tehdit eden çocuğun sonu kötü bitti

JAPONYA’da Vietnam Havayolları'na ait bir yolcu uçağını düşürmekle tehdit ederek uçağın acil iniş yapmasına neden olan 17 yaşındaki bir çocuk tutuklandı.

Abone ol

Japonya'da Vietnam Havayolları'na ait bir yolcu uçağı ile ilgili asılsız ihbar yapan ve uçağı düşürmekle tehdit eden bir çocuk tutuklandı. Chiba eyalet polisinden edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz 5 Ocak'ta meydana geldi. Yerel saatle 10.55 sularında Vietnam Havayolları'nın Japonya ofisine telefon eden bir kişi, Hanoi'ye hareket halinde olan VN 5311 sefer sayılı uçağı düşüreceği tehdidinde bulundu. Pilotların acilen uçağı geri döndürmesi gerektiğini söyleyen şahsın telefonu üzerine uçak, güvenlik kontrolü yapmak üzere Fukuoka Havalimanı'na acil iniş yaptı.

İncelemede herhangi bir şüpheli duruma rastlanmazken, uçuşta yaklaşık 3 saat 40 dakika rötar yaşandı. Olayın ardından telefon aramasının Yamagata eyaletinden yapıldığını belirleyen polis, ilgili adres üzerinden 17 yaşında olduğu belirlenen şüpheliye ulaştı. İsmi açıklanmayan çocuğun tutuklandığı bildirilirken, polis suçlamayı kabul eden şahsın zihinsel sağlık sorunlarının olduğunu duyurdu. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İzmir'de çocukluk hayalini gerçekleştirdi! Dükkana girenler inanamadı: 150 çeşit var
Foto Galeri İzmir'de çocukluk hayalini gerçekleştirdi! Dükkana girenler inanamadı: 150 çeşit var Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüse yakalandı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüse yakalandı
Temel Karamollaoğlu'ndan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un gelmesine tepki
Temel Karamollaoğlu'ndan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un gelmesine tepki
Hamsinin fiyatı fırladı! Tezgahları gören inanamadı: Elektrik faturası belimizi büküyor
Hamsinin fiyatı fırladı! Tezgahları gören inanamadı: Elektrik faturası belimizi büküyor
Zeynep Tuğçe Bayat kimdir kaç yaşında kiminle evli eşi kimdir?
Zeynep Tuğçe Bayat kimdir kaç yaşında kiminle evli eşi kimdir?
DEVA Partili Metin Gürcan için iddianame kabul edildi
DEVA Partili Metin Gürcan için iddianame kabul edildi
Giresun'da 16 yaşındaki kız bıçaklanarak öldürüldü! Yatalak babaanne çığlık attı: Meğer 1 gün önce...
Giresun'da 16 yaşındaki kız bıçaklanarak öldürüldü! Yatalak babaanne çığlık attı: Meğer 1 gün önce...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrik faturaları ve indirimler için net mesajlar: Öyle veya böyle inecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrik faturaları ve indirimler için net mesajlar: Öyle veya böyle inecek
İyi Partili Turgay Şahin Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
İyi Partili Turgay Şahin Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Kasaplar KDV indiriminin ardından ete 10 TL indirim yaptı! Kıymanın yeni fiyatı 110 TL
Kasaplar KDV indiriminin ardından ete 10 TL indirim yaptı! Kıymanın yeni fiyatı 110 TL
Baba dizisindeki Şahika kimdir gerçekte kim oynuyor? Baba dizisi oyuncuları
Baba dizisindeki Şahika kimdir gerçekte kim oynuyor? Baba dizisi oyuncuları