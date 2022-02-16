Baba dizisindeki Şahika kimdir gerçekte kim oynuyor? Baba dizisi oyuncuları

Show TV'nin son dizi bombası Baba dün akşam ilk bölümü ile ekran macerasına başladı. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da ilgiyle takip ediliyor. Özellikle dizide Şahika karakterine hayat veren oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat merak edildi. Peki Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında, kiminle evli, eşi kimdir?

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Show TV'nin en yeni dizi bombası dün akşam ilk bölümü ile ekrana geldi ve büyük ses getirdi. Haluk Bilginer'in başrolünden olduğu dizinin oyuncuları da merak edildi. Özellikle dizide Şahika karakterine hayat veren başarılı oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat merak edildi. Peki Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, aslen nereli? Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında ve eşi kimdir? İşte hayatı...

Zeynep Tuğçe Bayat kimdir:

Bayat, 8 Şubat 1990 tarihinde Mersin'de dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk bölümü mezunu olan isim, üniversite zamanında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yapmıştır. Sonrasında dizi ve sinema filminde yer alan Bayat, Arka Sıradakiler dizisinde 2009 yılında rol alarak ilk oyunculuk deneyimini kazanmıştır.

2011 senesinde Gönülçelen isimli dizide "Nevra" karakterini, aynı yıl Yıldız Masalı dizisinde "Pelin" karakterini, 2014 senesinde Ah Neriman dizisinde "Yeşim" karakterini ve 2015 senesinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan Çilek Kokusu dizisinde "Gonca" karakterini canlandırmıştır.

Zeynep Tuğçe Bayat kiminle evli:

Zeynep Tuğçe Bayat, kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile 23 Ağustos 2020 tarihinde evlenmiştir.