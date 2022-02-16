Kılıçdaroğlu'nun İzmir'den Ankara'ya evine özel jetle gittiği ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Şubat'taki İzmir programının ardından evine özel jet ile gittiği ortaya çıktı.

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"Elektrik faturalarını ödemeyeceğim" çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu gerçekleştirdiği İzmir programı gündeme oturdu.

İktidara geldiklerinde devletin uçaklarını satacaklarını ve israfa son vereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun jet uçağını tercih etmesi tartışmalara neden oldu. Çok konuşulacak haber Sabah'ın internet sitesinde yer aldı.

Kılıçdaroğlu, 14 Şubat'ta partisinin İzmir'deki programına katıldı. CHP lideri programın ardından özel jetle Ankara'ya geçti. İzmir'den Ankara'ya geçen Kılıçdaroğlu, aynı günün akşamı Twitter'den bu fotoğrafı paylaştı.

Ekonomi servisi ile uçtuğu görüntüler servis edilmişti

Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz dönemde, tarifeli uçakta sıra beklerken, ekonomi sınıfında seyahat ederken görüntüleri servis edilmişti. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl temmuz ayında temaslarda bulunmak üzere Samsun'a gitmişti.

Kılıçdaroğlu, özel jetli Samsun ziyareti sonrası bir tarife de Millet İttifakı'nın diğer ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den gelmişti. Akşener de Malatya gezisinde ulaşım için özel jet tercih etti.