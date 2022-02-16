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17-18 Şubat’a dikkat! Aile hekimleri iki gün iş bırakacak

17-18 Şubat’a dikkat! Aile hekimleri iki gün iş bırakacak

Aile hekimleri ve birlikte çalıştıkları sağlık çalışanları, sorunlarına dikkat çekmek için 17-18 Şubat’ta tüm yurtta iş bırakıyor. Talepler karşılanmazsa eylem 14-15-16 Mart’ta tekrarlanacak.

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Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) tarafından yapılan açıklamada, aile hekimlerinin 17-18 Şubat tarihlerinde iş bırakacağı belirtildi. Haber Global'de yer alan habere göre AHESEN Genel Başkanı Dr. Gürsel Özer imzalı yönetim kurulu karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"AHESEN'i 30 Haziran 2021 tarihinde 31527 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği Aile hekimliği çalışanlarının özlük haklarında kayıplara neden olmuş, iş güvencesini ortadan kaldırmış ve uygulanabilirliği olmayan kronik hastalık izlemleri ile hak ediş kayıplarına yol açmıştır. Aile hekimliği çalışanlarının hak kaybına neden olan sözleşmenin ilgili maddelerinin yeniden düzenlenmesi, caydırıcı ve etkin bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılabilmesi, yıllarca süregelen hak ediş ve cari gider kayıplarının telafi edilmesi, aile hekimliği uygulamasının özerk yapısı nedeniyle maaş ve hak ediş zam görüşmelerinin aile hekimliği alanında faaliyet gösteren ve en fazla üyesi olan sendika ile yapılması ve sağlık çalışanlarının seslerini duyurabilmesi içim Sendikal Yönetim kurulumuz 62 karar sayı ile 17-18 Şubat 2022 tarihinde iki gün, taleplerimize olumlu yanıt verilmediği takdirde 14-15-16 Mart 2022 tarihinde üç günlük iş bırakma kararı almıştır."

"İş bırakmak istemiyoruz"
"Aile hekimliği çalışanları olarak iş bırakmak istemiyoruz. Aile hekimliği uygulamasına zarar verecek ve halkın sağlığını riske edecek yanlışları defaten dile getiriyoruz. Çağrımıza hiçbir şekilde yanıt alamıyor ve her platformda çağrılarımızı tekrarlamaya devam ediyoruz. Ancak duyarsızlık bizi iş bırakmaya itiyor. Kendi sağlığımız, halkın sağlığı, insanca sürdürüle bilinir yaşam koşulları için 17-18 Şubat 2022 tarihinde (2) iki gün iş bırakıyoruz. Taleplerimiz karşılanmadığı takdirde 14-15-16 Mart 2022‘de 3 gün iş bırakacağımızı deklare ediyoruz." 

Aile hekimlerinin talepleri
İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED)'nden yapılan açıklamada da talepler dile getirildi:

1- Etkin bir sağlıkta şiddet yasası istiyoruz.

2- 30 Haziran 2021 tarihli ödeme sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesini ya da revize edilmesini istiyoruz.

3- Çalışan tüm meslektaşlarımız için makul bir ödeme, rahat bir emeklilik istiyoruz.

4- Aile Sağlığı Merkezi gider ödemelerinin yeniden değerlendirilerek artırılmasını istiyoruz.

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