BIST 2.052
DOLAR 13,63
EURO 15,52
ALTIN 813,05
HABER /  MEDYA

Seyhan Soylu'dan Flaş TV iddiası! Flash TV ekonomik krizde, toplu istifalar var

Seyhan Soylu'dan Flaş TV iddiası! Flash TV ekonomik krizde, toplu istifalar var

FLASH TV'de neler oluyor?.. Kanalda program yapan 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, Flash TV'den istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Maaşlar aylarca ödenmedi, bu nedenle toplu istifalar oldu" dedi.

Abone ol

Flash TV'de Seyhan Soylu'nun moderatörlüğünü üstlendiği 'Al Sana Haber' ekibinin istifasının gerekçesinin ekonomik kriz olduğu ortaya çıktı. Soylu Youtube üzerinden devam eden programında Flash TV, maaşlarını alamayan 7 çalışanın istifa ettiğini söyledi. Ekonomik kriz nedeniyle istifaların devamının geleceğini öne süren Soylu şöyle konuştu:

"Şu anda Flash TV'de 28 kişi teknik personeli vardı. Cuma günü bizim istifamızdan bir gün önce maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 7 kişi istifa etmişti, bugün de 7 kişi istifa ediyor. Toplam personelinin yarısını kaybediyor. İşin kötüsü çalışacak yeni personel de Flash TV’ye gelmiyor. İnsan emeğinin karşılığımı alamazsa niye gelsin çalışsın? Daha önce Flash TV kapanmadan önce de personele 5 aylık maaş ödeyemediklerinden dolayı personel iş bırakmıştı."

ÖNCEKİ HABERLER
Murat Ülker kimdir aslen nereli kaç yaşında? Murat Ülker'in serveti ne kadar?
Murat Ülker kimdir aslen nereli kaç yaşında? Murat Ülker'in serveti ne kadar?
Sebahat Tuncel'in tokatladığı Emniyet Müdürü FETÖ'den ihraç edildi
Sebahat Tuncel'in tokatladığı Emniyet Müdürü FETÖ'den ihraç edildi
NATO duyurdu Ukrayna bugün işgali bekliyor! Halk eve kapandı Zelenskiy'den açıklama
NATO duyurdu Ukrayna bugün işgali bekliyor! Halk eve kapandı Zelenskiy'den açıklama
TBMM'de kalp krizi geçiren AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın son sağlık durumu
TBMM'de kalp krizi geçiren AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın son sağlık durumu
Recep ayı 15. gecesi kılınacak namaz kaç rekat nasıl kılınır?
Recep ayı 15. gecesi kılınacak namaz kaç rekat nasıl kılınır?
Rize'de sigortası yapılmayan kişi işyerini yaktı! Kaçarken yakalandı
Rize'de sigortası yapılmayan kişi işyerini yaktı! Kaçarken yakalandı
Almanya'nın büyük korkusu: Hayatı durduracak elektrik kesintileri
Almanya'nın büyük korkusu: Hayatı durduracak elektrik kesintileri
Emine Erdoğan'ın koronavirüsü atlattı! Sosyal medyadan duyurdu
Emine Erdoğan'ın koronavirüsü atlattı! Sosyal medyadan duyurdu
Orgeneral Eşref Bitlis'in "sır" ölümünün üzerinden 29 yıl geçti
Orgeneral Eşref Bitlis'in "sır" ölümünün üzerinden 29 yıl geçti
Erken rezervasyon yüzde 50 fiyatı ucuzlatıyor! İşte Antalya Fethiye Bodrum gecelik fiyatlar...
Erken rezervasyon yüzde 50 fiyatı ucuzlatıyor! İşte Antalya Fethiye Bodrum gecelik fiyatlar...