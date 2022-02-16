Seyhan Soylu'dan Flaş TV iddiası! Flash TV ekonomik krizde, toplu istifalar var

FLASH TV'de neler oluyor?.. Kanalda program yapan 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, Flash TV'den istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Maaşlar aylarca ödenmedi, bu nedenle toplu istifalar oldu" dedi.

Abone ol

Flash TV'de Seyhan Soylu'nun moderatörlüğünü üstlendiği 'Al Sana Haber' ekibinin istifasının gerekçesinin ekonomik kriz olduğu ortaya çıktı. Soylu Youtube üzerinden devam eden programında Flash TV, maaşlarını alamayan 7 çalışanın istifa ettiğini söyledi. Ekonomik kriz nedeniyle istifaların devamının geleceğini öne süren Soylu şöyle konuştu:

"Şu anda Flash TV'de 28 kişi teknik personeli vardı. Cuma günü bizim istifamızdan bir gün önce maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 7 kişi istifa etmişti, bugün de 7 kişi istifa ediyor. Toplam personelinin yarısını kaybediyor. İşin kötüsü çalışacak yeni personel de Flash TV’ye gelmiyor. İnsan emeğinin karşılığımı alamazsa niye gelsin çalışsın? Daha önce Flash TV kapanmadan önce de personele 5 aylık maaş ödeyemediklerinden dolayı personel iş bırakmıştı."