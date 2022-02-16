Murat Ülker kimdir aslen nereli kaç yaşında? Murat Ülker'in serveti ne kadar?

Türkiye'nin her ilinde binlerce şubesi bulunan BİM marketler kimin, sahibi kim soruları son günlerde merak edilenler arasında. Birçok ortağı olan BİM'in sahibi Murat Ülker'dir. 1995 yılında hizmet vermeye başlayan ŞOK marketlerin sahibi Murat Ülker aslen nereli, kaç yaşında, eşi Betül Ülker ve çocukları Yahya Ülker, Mustafa Ülker, Fatih Ülker kimdir?

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81 ilin her ilçesinde hizmet veren, binlerce şubesi olan market zinciri ŞOK'un sahibi kimdir, ortakları kim soruları merak konusu oldu. 1995 yılında hizmet vermeye başlayan ŞOK, Migros Ticaret A.Ş. tarafından kuruldu. Kısa sürede Türkiye'nin önde gelen marketleri arasına girdi. Birçok ortağı olan ŞOK marketlerin sahibi Murat Ülker'dir. Peki Murat Ülker kimdir, aslen nereli, kaç yaşında eşi Betül Ülker kimdir?

ŞOK market kimin: 995 yılında kurulan Şok Marketler T.A.Ş., 2011’in Ağustos ayında Yıldız Holding yani Ülker tarafından Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Satışla birlikte konseptini tamamen yenileyen Şok Market, mağazalarını baştan sona yeniledi, tüketicilerin bildiği ve alıştığı markalı ürünleri uygun koşullarla müşterilerine sunmaya başladı. Ülker, Migros tarafından kurulan Şok marketler ile birlikte Sabancı’da olan DİA-SA marketlerini de satın alarak ŞOK adı altında birleştirdi.

ŞOK MARKET'İN AÇILIMI NEDİR? ŞOK marketin bir açılımı olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Firmanın ortaklarının bu ismi seçmesinin bir nedeni de beklenmedik bir olay ya da fiziksel ve coşkusal nitelikte, birdenbire gelişen durumların tümü olduğu için, farkındalık ve dikkat çekmesidir. ŞOK isminin anlam içeren bir açılımı ise yoktur.



Satın alma sürecinin ardından yapılan konsept yenileme çalışmaları ile birlikte içki satışı kaldırılmıştı. Şok market CEO’su Uğur Demirel’in verdiği bilgiye göre 2017 yılı sonunda mağaza sayısını 5.000’e yükseltilmesi planlanıyor.

Aynı sektörde rekabet içinde devam eden A101 ve BİM’den sonra mağaza sayısı en yüksek market olarak biliniyor.

Murat Ülker kimdir: 1959 yılı İstanbul doğumlu olan Murat Ülker Kırım Aluşta asıllıdır. Dedesi Hacı İslam Efendi, Fatih Medresesi mezunu bir muallimdi. Trakya’da yine bir Kırımlı göçmenle evlenen Hacı İslam Efendi, Tekirdağ Saray’da görev yaparken Balkan Savaşları dolayısıyla İstanbul’a, oradan da Kırımdaki yurtlarına geri döndü. Murat Ülker’in babası Sabri Ülker de 1920 yılında Aluşta’nın Korbek köyünde doğmuştur. Aile Sovyetler Birliğinin kurulması ile birlikte müslümanlara yapılan baskı nedeniyle 1929’da İstanbula göç etmiştir. 1940’lı yıllarda babası Sabri ve amcası Asım’ın girişimciliği ile temelleri atılan şekerlemecilik işi, 1944’te ürettikleri bisküviye Ülker adını vermeleri ile gelişerek devam etmiş, daha sonra Yıldız Holding’e dönüşmüştür. Bu arada, markaları Ülker namıyla iş çevrelerinde tanındıklarından dolayı iltibasları gidermek için 1954’te ailenin evvelce Berksan olan soyadı Ülker olarak değiştirilmiştir.

Murat Ülker, lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamlamış ve Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 1982 yılında iş hayatına atılan Murat Ülker, yurtdışında AIB ve ZDS gibi okullarda eğitim gördü. Amerika Birleşik Devletleri’nde Continental Baking şirketinde staj yaptı.

Yıldız Holding’te ilk görevine 1984 yılında Kontrol Koordinatörü olarak başladı. İlerleyen yıllarda İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve ardından Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. 2000 yılında Yıldız Holding İcra Kurulu Başkanlığını üstlenen Murat Ülker, 2008 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam ediyor

Murat Ülker, 2015 itibariyle Forbes’in yaptığı araştırmaya göre 4.4 Milyar dolar servetiyle Türkiye’nin en zengin ismidir.