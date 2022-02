Recep ayı 15. gecesi kılınacak namaz kaç rekat nasıl kılınır?

Arınma ayları olan, Ramazan'ın habercisi 3 aylar Recep ayı ile başladı. Bu faziletli ayları hakkıyla geçirmek isteyenler özellikle Recep ayının 15. günü ne zaman araştırması yapıyor. Bugün yani 16 Şubat Çarşamba günü Recep ayının 15. günü. Peki bugün hangi ibadetler yapılır, Recep ayının 15. gecesi kılınacak namaz hangisi, nasıl dua edilir?

Recep ayının yarısının namazları merak ediliyor. 16 şubat çarşambayı 17 Şubat perşembeye bağlayan gece 14 rekat namaz kılmak çok sevaptır. Peki, Recep ayının 15. gecesi namazı nasıl kılınır? Recep ayının 15. gecesi duaları neler? İşte Recep ayı 15. gece duaları ve namazları kılınışı. İslam dünyasında ayrı bir yeri bulunan, Müslüman aleminin sabırsızlıkla beklediği Recep ayının 15. gecesi ibadetleri namazı hakkında merak edilen bilgileri haberimizde derledik.

Recep ayının 15. gecesi önemi nedir?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

Allah Resûlü, farz olan Ramazan orucundan başka nafile olarak Muharrem (Âşûrâ), Şâban ve Recep aylarında oruç tutmaya özen gösterirdi.

Ancak o, Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçla geçirmemiştir. Allah Resûlü'nün bir ayı "tamamıyla" oruçla geçirdiğine dair rivayetleri de ayın "çoğu" olarak anlamak daha isabetlidir. Peygamberimiz, ayrıca Şevval ayının altı gününde, kamerî ayların "Eyyâm-ı biyz" denilen on üç, on dört ve on beşinci günlerinde ve Zilhicce ayının dokuz gününde oruç tutardı. Ancak muhtemelen sıkıntıya ve hâlsizliğe sebep olabileceği için Zilhicce'nin dokuzuncu gününde Arafat'ta oruç tutmamıştı.

Recep ayının 15. gecesi duaları ve namazları kılınışı

1-) Enes (Radıyallahu Anh) 'dan merfû'an rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:"Her kim Receb'in yarı (on beşinci) gecesinde 14 rekat kılar, her rekatta, 1 Fatiha, 20 İhlas (Gulhüvallahüehad), 3'er kere de Felak ve Nas Surelerini okur.

Namazını bitirince bana 10 kere salât okur sonra da 30'ar kere, tesbih, hamd, tekbir ve tehlil de bulunursa, yani;'Sübhanellahi Elhamdülillahi Allahüekberu Lêilêheillallah'derse, Allah-u Te'ala ona, sevaplarını yazmak, Firdevs cennetinde kendisi için ağaçlar dikmek üzere 1000 melek yollar. O geceye kadar yaptığı bütün günahları siler, bir dahaki seneye kadar üzerine hiçbir günah yazmaz.

Bu namazda okuduğu her harfe karşılık, kendisine 700 hasene yazar, her rukü ve secdesine karşılık cennette ona yeşil zebercedden 10 köşk bina eder.Her rekata mukabil, cennette ona kırmızı yakuttan 10 şehir verir. Bir melek gelip, elini omuzları arasında koyarak: 'Geçmiş günahların muhakkak bağışlandı, ameline yeniden başla' der."

(Kaynak : Cûzekanî, Suyûtî, el-Le'âli)

2-) Recep ayının 15. gecesi, bir Fatiha, 10 İhlas ile 100 rekat kılınıp, peşine de 1000 kere istipfarda bulunmak, gününde de, bir Fatiha ve bir İhlas ile 50 rekat kılmak, teşvik edilen amellerdendir.

(Kaynak : Muhammed en-Nâzilî, Hazinetü'l esrâr)