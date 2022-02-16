Mustafa Destici, Muharrem Sarıkaya'ya konuştu Cumhur İttifakı'na rest çekti: Oy vermem

İHA muhabirine tokat olayı sonrası Habertürk'te bir süre yazılarına ve ekranlara ara veren Muharrem Sarıkaya, Mustafa Destici ile görüştü. AK Parti ve MHP'nin seçim barajı için yüzde 7 üzerinde konuştuklarını söyleyen Destici bu haliyle kalırsa oy vermeyeceğini söyledi ve şunu ekledi "Cumhur İttifakı'ndan çekileceğim anlamına da gelmesin"

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Cumhur İttifakı'nın ortağı Mustafa Destici , AKP ve MHP'nin hazırladığı Seçim Yasası hakkında konuştu. Yasa taslağında yer alan "yüzde 7 baraj" maddesine oy vermeyeceğini söyleyen Destici, seçim barajıyla ilgili olarak ''Bu haliyle kalırsa teklife oy vermem'' dedi.

Cumhur İttifakı'nın ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici, Adalet Komisyonu’nun elindeki işleri henüz tamamlayamamasından ötürü TBMM’ye gelmesi gelecek aya kalan Siyasi Partiler ve Seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler hakkında açıklamalarda bulundu.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Destici, Siyasi Partiler ve Seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler için ''Bu haliyle kalırsa teklife oy vermem'' dedi.

Bu haliyle kalırsa oy vermem

Yüzde 7 Maddesine tepki gösterdiğini belirten Destici, ''AK Parti ve MHP Türkiye barajını %7’de tutmaya devam ediyorlar. Bir kez daha ittifak ortakları olarak bir araya geleceğiz. Ama bu haliyle kalırsa ben teklife oy vermem. Bu Cumhur İttifakı'ndan çekileceğim anlamına da gelmesin. İttifaka devam ederim ama bu haline oy vermem…Teklifin içinde beğendiğimiz olması gereken maddeler var. Kastım %7 maddesine… Ben %7 maddesine oy vermem…'' diye konuştu.