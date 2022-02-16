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Fatih gemisi Karadeniz'de üçüncü sondajına başladı Bakan Fatih Dönmez duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fatih gemisi Karadeniz'de üçüncü sondajına başladı Bakan Fatih Dönmez duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih gemisinin Karadeniz'de bulunan Sakarya gaz sahasında üçüncü sondajına başladığını açıkladı.

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Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, geminin deniz seviyesinden 5 bin metre derinde 2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arama çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Söz konusu kuyunun adının Karasu-1 olduğunu kaydeden Dönmez, "Fatih, Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3. arama sondajına başladı. Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız." ifadelerini kullandı.

Fatih sondaj gemisi 21 Ağustos 2020'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfetmişti. 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarı 405 milyar metreküpe ulaşmıştı.

Böylece, Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşifle toplam rezerv 540 milyar metreküpe çıkmıştı.

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