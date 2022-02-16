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Zincir marketlerde fahiş fiyat kurnazlığı! 1 liraya aldıkları kabağı 24 liraya satıyorlar

Zincir marketlerde fahiş fiyat kurnazlığı! 1 liraya aldıkları kabağı 24 liraya satıyorlar

KDV indirimi etiketlere beklenen düşüşü yaşatmadı. Bazı marketler hala fahiş fiyattan satış yapmaya devam ediyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kararı ile gıdada yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülen KDV oranı etiketlere yansıdı. Ancak bazı kalem ürünlerde fahiş fiyat iddiası var. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan uzmanlar bazı ürünlerin satışında büyük vurgun olduğunu söylüyor.

"1 liraya aldıkları ürünü 24 liraya satıyorlar"
İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, "Burada bir kar yoktur. Kazanç yoktur. Burada bir vurgun vardır. Burada vatandaşın kanını emmek var adeta. Bahsettiğiniz kabak bizden 1 liranın altından alınıyor. 1 liranın altında bizden aldığınız kabağı 23.95'e satıyorsunuz. Bizim iki liraya ürettiğimiz ürünü 29 liraya satıyorsunuz. Bizden aldığınız kabak 1 lira. 1.5 lira da maliyeti biner 2.5 lira. Bizde üstüne koyalım 5 liraya maksimum bütün karları içinde olan bir kabağı 23.95'e satarsak, domates ve limonu satmaya çalışırsak üretenin canı acımaz mı? Tüketici bunu çok pahalıya yiyor." dedi.

"Bu tekelleşmenin ağa babasıdır"
Böyle bir serbest piyasaya kabul etmediklerini belirten Demir, "Bu tekelleşmenin ağa babasıdır. Yüzde 7'lik indirim çok güzel. Bunu vurgunu vuranlardan da istiyoruz. İnsafsızlık yapmayın. Biz üretmekten vazgeçersek siz kimden mal alacaksınız." ifadelerini kullandı.

"Burada mağdur üretici ve tüketici"
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise "Burada mağdur olan taraf üretici, nihai noktada da tüketicidir. Tarladan çok ucuza alınan ürün 10 katı fiyattan satılabiliyor. Bu para üreticilerin cebine gitse fiyatlar düşecek. Daha çok üretecekler ve üretim çoğaldığı zaman fiyatlar düşecektir. Burada çok tanınmış olan bir market var. İhbar yağıyor bakın ne yapmış. Kabağın alış fiyatı 75 kuruş. Kendi şirketinin mağazasına 5 lira 30 kuruşa devretmiş. Aşağı yukarı 7 katıdır. Yüzde 700'lük bir artışla aktarmış. Mağaza da 5 lira 30 kuruşa aldığını 7 lira 30 kuruşa satıyor."

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