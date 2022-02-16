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Honduras eski devlet başkanı uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Honduras eski devlet başkanı uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

ABD'nin uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanmasını talep ettiği eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, gözaltına alındı. Hernandez'in görevi geçen ay sona ermişti.

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Ülke basınında çıkan habere göre, ABD'nin uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamasıyla iadesini istediği Hernandez, Yüksek Mahkeme'nin kararı üzerine başkent Tegucigalpa'daki evinde polislere teslim oldu.

Elleri ve ayakları kelepçeli olarak yoğun güvenlik kontrolleri altında evden çıkartılan Hernandez, ifadesi alınmak üzere polis birimine götürüldü.

Tegucigalpa'daki ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Hernandez'in, Kolombiya ve Venezuela üzerinden ABD'ye tonlarca kokain sevkiyatı yaptığı belirtilerek, iade edilmesi gerektiği vurgulandı.

ABD, Hernandez'in tutuklanarak teslim edilmesini istedi
Honduras Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD Büyükelçiliğinin bir siyasinin tutuklanmasını talep ettiğini, talebin Honduras Yüksek Mahkemesine gönderildiğini bildirmişti.

Yüksek Mahkeme, Hernandez'in teslimi talebini ele alacak bir yargıç atamak için toplanmıştı.

Yeni seçilen Ulusal Kongre'nin Başkan Yardımcısı Rasel Tome ise Hernandez’in evinin yakınlarındaki polis barikatından yaptığı açıklamada, Hernandez'in teslim olması gerektiğini, aksi takdirde bugün tutuklanacağını kaydetmişti.

Kardeşi ömür boyu hapse mahkum edilmişti
ABD Federal Savcılığı, Hernandez'i bir uyuşturucu kaçakçısı ile ABD'ye uyuşturucu sokma konusunda toplantı yapmak ve kaçakçılıkta aktif rol oynamakla suçlamıştı.

Yeni seçilen Devlet Başkanı Xiomara Castro'nun yemin ettiği 27 Ocak’ta görevi biten Hernandez, aynı gün Honduras'ın Orta Amerika Parlamentosu temsilcisi olarak göreve başlamıştı.

Hernandez'in kardeşi Juan Antonio Tony Hernandez, ABD'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığından yargılandığı davada Mart 2021'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

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