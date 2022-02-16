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Adana'da acı olay Annesinin emzirdiği 2 aylık bebek öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da acı olay Annesinin emzirdiği 2 aylık bebek öldü

ADANA'da annesinin gece emzirdiği 2 aylık kız bebek, boğularak hayatını kaybetti.

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Adana'da olay merkez Seyhan ilçesi, Mestanzade Mahallesi'ndeki bir müstakil evin birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Ula Taha (21) ve Muhammet Selami’nin (25) iki ay önce kız bebeği dünyaya geldi. İsmini Amar Selami koydukları bebek dün ağlayınca annesi, yatağında emzirmeye başladı. Genç kadın bebeği emzirdiği sırada uyuyakaldı. Bir süre sonra uyanan kadın, bebeğinin nefes almadığını fark etti. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhammed Selami (24), eşinin bebeğini emzirdikten sonra birlikte uyuduğunu belirterek, “Çocuğumu gördüğümde burnunda kanama vardı ve nefes almıyordu. Sağlık ekiplerinden yardım istedik. Hastaneye götürüldü ama kurtarılamadı” dedi.

Bebeğin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi. Ön otopside annesinin emzirdiği bebeğin boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.
Çiftin iki çocuklarının daha olduğu öğrenildi.

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