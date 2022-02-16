ODTÜ'de yemek ücretlerine yüzde 44 zam

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, bugünden geçerli olmak üzere (15 Şubat( yemekhanedeki tabldot yemek ücretlerine zam yaptı.

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Öğrencilerin daha önce aldığı yemek fişi fiyatı 2 TL 95 kuruştan 4 TL 25 kuruşa çıktı. Öğrenciler, yemek ücretlerine yapılan yüzde 44 zam oranına tepki gösterdi.

Sosyal medyadan açıklamaya ODTÜ öğrencileri, artan hayat pahalığının hatırlatarak yapılan zamların geri çekilmesini talep etti.

Öğrenciler, bu zamla birlikte beslenme haklarının ellerinden alındığını ifade etti.