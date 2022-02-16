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Sedef Kabaş'ın duruşma tarihi belli oldu! 11 yıl 8 aya kadar hapis isteniyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sedef Kabaş'ın duruşma tarihi belli oldu! 11 yıl 8 aya kadar hapis isteniyor

Hakkında 11 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan Sedef Kabaş 11 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.

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Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Sedef Kabaş hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 10 sayfalık iddianamede, Kabaş'ın zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri dolayısıyla ise 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından 4 yıl 1 aydan 11 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianame, gönderildiği İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Mahkeme, yaptığı değerlendirmede Kabaş'ın avukatının yaptığı tutukluluğa itiraz talebini reddetti. Şüpheli Sedef Kabaş 11 Mart günü 09.45'te hakim karşısına çıkacak.

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