Biden'dan son dakika Rusya açıklaması! Diplomasi ile çözelim

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizle ilgili açıklamalarda bulundu. Diplomasiyle sorunların çözülebileceğini söyledi. Rusya'ya Kırım üzerinden mesaj veren Biden, "ABD, NATO topraklarının her karışını savunacak." ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Rusya- Ukrayna gerginliğine ilişkin çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gözdağı veren Biden, Rusya halkıyla bir sorunları olmadığını vurguladı.

Diyalog mesajı

Rusya'ya karşı hem savaş hem de diplomasiye açık olduklarını vurgulayan Biden, "Ukrayna'daki bütün Amerikalıların ülkeyi terk etmesi çağrısında bulunuyoruz. Diplomatik çözüm ihtimali olduğu sürece insanların ızdırap çekmesini engellemek için diplomatik çalışmalara devam edeceğiz. Putin'e üst düzey diyaloğa hazır olduğumuzu söyledim. Durumun ne kadar ciddi olduğunun altını çizdik. ABD ve NATO Rusya'ya bir tehdit değildir. Rus vatandaşlarına sesleniyorum: Biz sizin düşmanınız değiliz. ABD, NATO topraklarının her karışını savunacak. Müttefiklerimiz güçlü yaptırımlar uygulamaya hazır, 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı işgali sırasında bunu yapmaktan kaçındık." diye konuştu.

"Uzun vadeli yaptırımlarla karşılık vereceğiz"

Rusya'nın çekilmeye başladığı iddialarına da değinen Biden, "Rusya önümüzdeki günlerde saldırıda bulunursa insanların üzerinde yaratacağı ızdırap büyüktür. Dünya Rusya'nın gereksiz ölüm seçtiğini unutmayacaktır. Rus askerlerinin çekilmesini henüz doğrulamadık. Hala Rusya'nın tehdit edici konumlarda olduğunu görüyoruz. Rusya ile çatışmak istemiyoruz açık konuşayım. Rusya kritik alt yapı merkezlerini hedef alırsa buna yanıt veririz. Saldırının Rusya için bedeli yüksek olacak. İşgale uzun vadeli yaptırımlarla karşılık vereceğiz. ABD, NATO'nun toprak bütünlüğünü korumak için her şeyi yapacak. Rusya Ukrayna'yı işgal edecek olursa ülkeler tepki vermekte gecikmeyecektir. Batı Ukrayna krizinde birleşti." ifadelerini kullandı.

"İşgal durumunda Kuzey Akım-2 gerçekleşmeyecek"

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.