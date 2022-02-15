Süper Lig devi, Burak Yılmaz'ı renklerine bağladı

Galatasaray'ın adı sık sık Beşiktaş ve Adana Demirspor'la anılan Burak Yılmaz'ı kadrosuna dahil ettiği iddiası gündemde bomba etkisi yarattı. Tecrübeli golcünün yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyeceği belirtildi.

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Süper Lig'de kötü günlerden geçen Galatasaray, Lille'de forma giyen milli golcü Burak Yılmaz için harekete geçti.

Sezon sonunda Lille'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Burak Yılmaz'ın bir sonraki durağının Türkiye olması bekleniyor. Fransız basınında çıkan haberlere göre, adı Beşiktaş ve Adana Demirspor'la anılan deneyimli golcünün yeni adresi Galatasaray olacak.

İtalya'dan da teklifler var

Burak Yılmaz'ın İtalya Serie A'dan teklif aldığı ancak 2012/13-2014/15'te iki lig şampiyonluğu ve 2012/13'te gol krallığı yaşadığı Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.