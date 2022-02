THY'yi öven dünyaca ünlü aktör Morgan Freeman'a Ermeni lobisinden linç kampanyası

Dünyaca ünlü ABD'li aktör Morgan Freeman, Türk Hava Yollarının (THY) reklamını kişisel Twitter hesabından paylaşarak THY'ye övgüler yağdırdı. Freeman, "Hiçbir hava yolu Turkish Airlines'den daha fazla ülkeyi birbirine bağlamıyor ve bu yılki Super Bowl reklamı için onlarla yeniden bağlantı kurmak harikaydı" paylaşımını yaptı.

No airline connects more countries than @turkishairlines - and it was great to reconnect with them for this year’s Super Bowl commercial. #Pangea #SuperBowlLVI pic.twitter.com/BTdJ1v9eDn