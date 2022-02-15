Metaverse evreninin çocuk oyunu Roblox'ta skandal! Cinsellik sahneleri tepki çekti

Metaverse evreninin en popüler çocuk oyunlarından biri olarak kabul edilen Roblox'ta cinsellik ve ırkçılık içeren görüntülerin ortaya çıkması tepkiye yol açtı. Uzmanlar, ebeveynlere uyarılarda bulunurken, firma olayla ilgili açıklama yaptı.

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164 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan ve tüm dünyanın en popüler çocuk oyunlarından biri olan Roblox’un sanal ortamındaki seks sahnelerinin ortaya çıkmasının ardından uzmanlar uyarılarda bulundu.

ABD’de 16 yaş altı çocukların yarısından fazlasının oynadığı bir oyun olan ve Türkiye’de de oynanan Roblox’un sanal ortamında ortaya çıkan görüntüler ebeveynlerde endişe uyandırdı.

Metaverse evreninin devasa oyun dünyasında yer alan Roblox’ta ‘köleliğe vurgu yapan kıyafetler giyen insanların’ olduğu, striptizcilerin yer aldığı ve sanal ortamda ve çocukların bulunduğu ortamda karakterlerin seks yaptığı belirtildi.

Üniformaların karakterler tarafından belirlendiği oyunda çıplaklığın da baskın hale geldiğine dikkat çekilirken bunun dışında Nazi üniforması gibi açıkça ırkçılık içeren öğelerin yer aldığı belirtildi.

Roblox, kullanıcıların birlikte oyun oluşturmasına ve oynamasına olanak tanır. Dijital dünyadaki diğer insanlarla gerçek zamanlı olarak bağlantı kurmayı sağlayan bu oyun, avatar adı verilen sanal karakterlerini kişiselleştirmek için kullanılabilecek sanal ögeler satın almalarına, satmalarına ve oluşturmalarına olanak tanır.

Roblox açıklama yaptı

Roblox ekibinden bir sözcü İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye verdiği demeçte, oyunun bir sorunu olduğunu kabul ederek, “Kasten kuralları çiğnemeye çalışan son derece küçük bir kullanıcı alt kümesi olduğunu biliyoruz.” dedi. Roblox, hem manuel hem de otomatik sistemler kullanarak bu kullanıcıları engellemeye çalıştıklarını belirtirken, “İnsan ve makine algılama kombinasyonunu kullanarak Roblox’a yüklenen her bir görüntü, video ve ses dosyasının güvenlik incelemesini yapıyoruz” dedi.

13 yaştan küçükler bile oynuyor

İnternette çocuk güvenliği konusunda farkındalık yaratan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan ConnectSafely’nin başkanı Larry Magid, bunun bir “kedi fare” meselesi olduğunu söyledi.

Magid, “Roblox, çocuklar arasında çok popüler olan ve 13 yaşından küçük çocuklara izin veren bir platformdur, bu nedenle kullanıcılarını korumak için özel bir sorumluluğu vardır.” dedi.

Oyunun bir kısmı, kullanıcıların birbirleriyle ve oyunu oynayan diğer herkesle konuşabilecekleri bir anlık mesajlaşma programı içerir. Magid, bu durumun çocukların güvenliği için endişe yarattığını da vurguladı.

Roblox, BBC’ye “Çocukların kimlerle etkileşime girebileceğini ve hangi deneyimlere erişebileceklerini kısıtlamak için kullanılabilecek” “Ebeveyn Kontrolü” araçları geliştirdiklerini söyledi.

Ancak bu, ebeveynlerin bu güvenlik önlemleri hakkında bilgi sahibi olacak kadar teknoloji konusunda bilgili olduğunu varsayıyor.