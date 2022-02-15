Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul projesi emlak projesidir

Kanal İstanbul projesi hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu, "Bu bir emlak projesidir. Araziyi tanıdıklarına sat, sonra burayı imara aç birileri para kazansın projesidir. Ama İstanbul'a büyük bir külfettir, büyük bir zarardır" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 9 ilçeye hizmet verecek en büyük katı atık arıtma tesisi olan “Başakşehir Katı Atık Aktarma Merkezi” açılışı ve yeni hizmete alınan toplama ve temizlik araçlarının tanıtım töreninde konuştu.

İSTAÇ'ın İBB'nin çok kıymetli bir kurumu olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“İstanbul’un temizliğine, yeşil olma bilincine ve iklimle mücadele sürecine en yoğun katkıyı sunan birimlerimizden bir tanesi, iştiraklerimizin de başında geliyor. Atık yönetimi ve çevrenin korunması adına çok kıymetli bir tesisin açılışını yapıyoruz İSTAÇ olarak.

İklim değişikliğiyle olan mücadeleyi, bir marka altında vatandaşlarımıza sunma noktasında ‘Yeşil Çözüm' vizyonumuzu ortaya koymuştuk. Ve bu Yeşil Çözüm vizyonumuzun İBB'ye kurum olarak üç yüz altmış derece bakan, bakan ve ‘Ben de bu vizyonun bir parçasıyım' diyerek hareket eden bir bilince sahip olmasını arzu etmiştik.

Bu yönüyle İBB'de oluşturacağımız bu anlayışı, aynı şekilde İstanbul'un bütün kurumlarına ve 16 milyon İstanbulluya yansımasıyla büyük bir başarıyı elde edebileceğimizin mümkün olduğunu, her bulunduğumuz ortamda anlatmaya devam ediyoruz.”

Kanal İstanbul emlak projesidir

Açılış törenin ardından İmamoğlu, Başakşehir Kuru Gıda Toptancı Hali esnafını ziyaret etti. İmamoğlu burada yaptığı konuşmada Kanal İstanbul projesine değindi. Kanal İstanbul projesinin bir emlak projesi olduğunu vurgulayan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul halkı Kanal İstanbul meselesini, İstanbul’a dair, sosyal, çevresel, yaşamsal, nüfus olarak, ulaşım olarak her yönüyle büyük bir külfet, büyük bir problem büyük bir sorun yumağı olacağının altını çizeyim.

Saatlerce Kanal İstanbul’u anlatırım. Bu bir emlak projesidir. Araziyi tanıdıklarına sat, sonra burayı imara aç birileri para kazansın projesidir. Ama İstanbul’a büyük bir külfettir, büyük bir zarardır. En az 2,5-3 milyon daha ilave nüfus demektir. Böylesi bir nüfusu, böylesi bir yapıyı İstanbul’un kaldırma şansı yoktur.

Ülkenin büyümesi apartmanlaşma değil, ülkenin büyümesi üretimden geçer. Sizde üretimin aracılarısınız. Tarım, sanayi, tüketici arasındaki aracılarsınız. Çok akılcı, çok derin ve geleceği düşünerek hareket etmeliyiz. Memlekette meslek kalmadı.

Ben binlerce konut üretmiş adamım. Ben konut işini bilirim. 3 kuşak inşaatçı bir ailenin evladıyım. Böyle inşaat sektörü yönetilmez. Bakın şu an ülkenin geldiği durum, İstanbul dünyanın en ucuz şehri ama kendi insanına en pahalı şehri. Kanal İstanbul meselesini anlamanızı arzu ederim.”