Tuncay Özilhan eşi Emine Özilhan ve çocukları kimdir? Özilhan ailesi kızları ve oğulları

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan Migros'un sahibi kim, Migros kimin soruları merak konusu oldu. Türkiye'de yüzlerce şubesi olan Migros'un günümüzdeki sahibi Tuncay Özilhan'dır. Ortakları olan Migros 1991 yılında halka açıldı. Peki kimdir Tuncay Özilhan, aslen nereli, kaç yaşında, eşi Emine Özilhan kimdir?

Abone ol

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan Migros'un sahibi kim, Migros kimin soruları merak konusu oldu. Türkiye'de yüzlerce şubesi olan Migros'un günümüzdeki sahibi Tuncay Özilhan'dır. Ortakları olan Migros 1991 yılında halka açıldı. Peki kimdir Tuncay Özilhan, aslen nereli, kaç yaşında, eşi Emine Özilhan kimdir?

Migros'un sahibi kim, Migros kim soruları son günlerde birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesi olan, Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'dır. Ortakları da olan Migros 1991 yılında kapıları halka açmıştır. Peki kimdir Migros'un sahibi Tuncay Özilhan, aslen nereli, kaç yaşında?

Migros ne zaman kuruldu?

Migros 1954 yılında İstanbul Belediyesi'nin aldığı kararla, İstanbullulara ucuz ve tanzim satış yapmak amacıyla İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Fahrettin Kerim Gökay tarafından kurulmuştur. 1975 tarihinde Koç Holding tarafından hisseleri devralınan Migros, 1991 yılında halka açıldı. Migros, 1990 yılının sonundan itibaren büyük mağazacılık uygulamasına başladı. 2005 yılında perakende zinciri Tansaş'ı bünyesine dahil etti. Migros 2200 yılı verilerine göre 2213 Migros şubesine, 61 Macrocenter şubesine yurt dışı operasyonları için 30 Ramstore şubesine sahip. Migros aynı zamanda Migros Sanal Market ve Migros Hemen uygulamaları ile online alışveriş hizmeti veriyor.

Tuncay Özilhan, eşi Emine Özilhan ve çocukları İpek Özkan, Türkan Tacir ve İzzet Özilhan.

İsviçre'de "Ucuzluğun Kralı" sloganıyla bilinen Migros teşkilatının benzeri olarak ortaya çıkan Migros günümüzde de İSviçre mağaza modeline benzerlik gösterir. Migros mağazaları M, MM, MMM, 5M olmak üzere dörde ayrılır.

M Migroslar, yiyecek haricindeki ürünlerden sadece temel ürünleri,

MM Migroslar, daha geniş ürün yelpazesi,

MMM Migroslar, market bünyesinde tekstil ürünleri, elektronik ürünler, kitaplar ve kozmetik ürünleri,

5M Migroslar ise gelişmiş market bünyesinde tekstil ürünleri, elektronik ürünler, kitaplar ve kozmetik ürünlerini bulundurur.

Migros 2007 yılı itibarıyla Koç grubu tarafından satışa çıkarıldı ve 2015 yılının ilk günlerinde şirketin %40,25 hissesini Anadolu Grubu satın aldı. Migros 10 Haziran 2016 günü Tesco Kipa'nın Yüzde 95,5'ini 302 milyon liraya bünyesine dahil etti. 16 Mart 2018 tarihinde Makro Market'in sahibi olduğu Uyum Market'in toplam 56 şubesi ile Antalya'da faaliyet gösteren 17 adet Makro Market şubesinin 105 milyon lira bedel karşılığında Migros tarafından devralındığı duyuruldu. Bu satın almayla birlikte Migros bünyesine 48 hipermarket, 48 süpermarket, 72 Express mağaza ile toplam 320 bin m² net satış alanı eklenmiş oldu.

Günümüzde Migros sermayesi 181.054.233 TL’dir. Migros Borsa İstanbul üzerinden işlem görüyor.

Migros'un sahibi kim:

5 zincir market ile ilgili gelişmeler devam ederken gözler ''Migros’un kurucu ortakları kim? Migros’un sahibi Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı kim?'' sorularına yöneldi.

Migros'un sahibi Anadolu Grubu, Merkezi İstanbul'da bulunan, başta Türkiye olmak üzere 19 ülkede faaliyet gösteren bir holding. Anadolu Grubu, 1949 yılında tanışan Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından 1950 yılında kuruldu. Bira, meşrubat, otomotiv ve perakende alanlarına yoğunlaşan Anadolu Grubu, son yıllarda tarım, gayrimenkul, enerji ve sağlık sektörlerine yaptığı yatırımlarla sektör alanını genişletti. Migros’u da bünyesinde barındıran Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı günümüzde Tuncay Özilhan’dır.

Migros'un sahibi Tuncay Özilhan kimdir:

Tuncay Özilhan, 9 Temmuz 1947 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Migros marketler sahibi Tuncay Özilhan liseyi Saint Joseph Lisesi'nde bitirdi. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’de tamamlayan Tuncay Özilhan, Long Island Üniversitesi’nde (ABD) işletme yüksek lisansı (MBA) yaptı.

1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş hayatı, günümüzde Migros marketler zinciri sahibi olmakla devam ediyor. Tuncay Özilhan 1997 senesinde yılın iş adamı ödülünü aldı. Migros’un sahibi Tuncay Özilhan Emine Özilhan’la evlidir. Çiftin bu evlilikten üç çocuğu bulunuyor.

Migros yönetim kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı: Tuncay Özilhan

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Kamilhan Süleyman Yazıcı

Yönetim Kurulu Üyesi: Tuğban İzzet Aksoy

Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet Hurşit Zorlu

Yönetim Kurulu Üyesi: Esel Yıldız Çekin

Yönetim Kurulu Üyesi: Rasih Engin Akçakoca

Yönetim Kurulu Üyesi: Recep Yılmaz Argüden

Yönetim Kurulu Üyesi: Ömer Özgür Tort

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: İzzet Karaca

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Hüseyin Faik Açıkalın

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Şevki Acuner

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Emre Ekmekçi