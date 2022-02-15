Peugeot'nun 300 Serisi 10 nesildir başarı hikayesi yazıyor

Peugeot'nun 300 serisi modelleri, kompakt boyutlarıyla şehir içi kullanımlarına uygun, geniş yaşam alanlarıyla da aile otomobili olarak uzun yıllardır otomotiv tarihinin en beğenilen serilerinden biri olmaya devam ediyor.

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Peugeot açıklamasına göre, Poissy fabrikasında üretilen Peugeot 309 ve Mulhouse'da üretilen yeni nesil model hariç, son 90 yıldır tüm seri üretim modeller Sochaux'daki tarihi Peugeot fabrikasında üretildi.

Peugeot 301 ile 1932 yılında başlayan başarı hikayesi, Peugeot tarihinin en kapsamlı ürün serisi olan 300 Serisi'nin en son üyesi yeni Peugeot 308'in modern ve şık tasarımıyla devam ediyor. 301'den yeni Peugeot 308'e uzanan 10 nesil ve 90 yıllık köklü geçmiş otomotiv tarihinin teknik ilerlemesini gözler önüne seriyor. 90 yıllık tarihinde tek atlanan nesil İkinci Dünya Savaşı sebebiyle Peugeot 303 olurken, birbirini izleyen model rakamlarının tek istisnası ise 305 ve 306 arasında piyasaya sürülen 309 oldu. 300 Serisi, çok az modelin başarabildiği iki "Yılın Otomobili" unvanı ve önemli ralli başarıları kazandı.

Peugeot, ilk olarak 1932 ila 1936 yılları arasında, devam eden ekonomik krizin etkilerini de göz önüne alarak, detaylara önem veren müşterilerinin rahat ulaşabileceği, coupe, cabrio ve roadster olarak üretilen Peugeot 301 modelini pazara sundu. 301, 35 hp gücünde 1.465 cc'lik motoruyla 70 bin 500 adet üretildi.

Peugeot 302 ise 1936 yılında pazardaki yerini aldı ve 1938 yılına kadar 25 bin 100 adet üretildi. 302 otomotiv dünyasında aerodinamiğin öneminin keşfedildiği bir dönemde yollara çıktı. Peugeot 402 ile başlayan radyatör ızgarasının arkasına entegre farları ile aerodinamik bir ön tasarıma sahipti. Peugeot 402'nin büyük bir başarı elde etmesiyle marka, aynı çizgiyi Peugeot 302'de de kullanmaya karar verdi.

Savaşın olumsuz etkisi ve ardından 304'ün başarısı

İkinci Dünya Savaşı, 300 Serisi'nin üretimini de vurdu ve Peugeot 303 modeli üretilemedi. Fransız markanın 300 Serisi, 1969’da Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Peugeot 304'e kadar 30 yıl boyunca askıya alındı. 304, her türlü ihtiyacı karşılayan çok sayıda karoser seçeneğiyle üretildi. Bu karoserler arasında sedan, coupe, cabrio, station wagon ve çok amaçlı station yer aldı. 1969 ve 1979 yılları arasında 304'ten yaklaşık 1 milyon 200 bin adet üretildi ve büyük bir ticari başarı yakaladı. 1970 ve 1972 yılları arasında Peugeot, 304 modelini ABD'de de pazara sundu. Model, 1973 yılında yenilendi, 1975'te coupe ve cabrio versiyonları üretimden kalkarken, sedan versiyonu 1979 yılına kadar üretimde kalmaya devam etti.

Pininfarina imzası

Peugeot 305, 1977 yılında Peugeot 304’ün takipçisi olarak Avrupa’da pazara sunuldu. Pininfarina iş birliği ile tasarlanan station wagon gövde tipinin bir de ticari versiyonu bulunuyordu. 304 platformunun ve 1,3 litre benzinli motorun gelişmiş versiyonunu sunan Peugeot 305, önden çekiş, enlemesine motor ve 4 adet bağımsız süspansiyonuyla rakiplerinden ayrıştı. Model, tüm gövde tipleriyle 1,6 milyondan fazla üretildi.

Peugeot 305 sedan ayrıca, gelecek nesil otomobillerin yakıt verimliliğini artırmak için tasarlanan VERA deneysel programının temelini oluşturdu. Peugeot 309'un 1985 yılında gelmesiyle 1989 yılına kadar üretimde kalmaya devam eden 305 modelinin satışları yavaşladı.

1985 ve 1994 yılları arasında İspanya ve İngiltere'de üretilen Peugeot 309, modern anlamda ilk gerçek kompakt otomobillerden biri olarak öne çıktı. 309'un kariyeri ,1994 yılında 1,6 milyon adedin üzerinde satışla sona erdi. Peugeot 306, Şubat 1993'te tanıtılarak 309’un yerini aldı. 306'nın 3 ve 5 kapılı versiyonlarının üretimi, 2001 yılında Peugeot 307'nin pazara sunulmasıyla sona erdi. Station wagon versiyonu 2002 yılına kadar üretilirken, Cabrio versiyonu ise 2003 yılına kadar Pininfarina tarafından üretilmeye devam etti.

2001 yılında pazara sunulan ve 2002 yılında "Yılın Otomobili" seçilen Peugeot 307, dünya genelinde 3,5 milyondan fazla üretilerek büyük bir başarı elde etti. Birinci nesil Peugeot 308, 2007 yılında Peugeot 307'nin yerini aldı. Bunu 2013 yılında ikinci nesil takip ederken, üçüncü nesil 308, 2021 yılında tanıtıldı.