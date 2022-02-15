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Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai Emiri Al Maktum ile görüştü Dubai Expo'ya katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai Emiri Al Maktum ile görüştü Dubai Expo'ya katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki görüşmeleri yoğun şekilde devam ediyor. Dubai'ye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ile görüştü. Ardından Dubai EXPO'da Türkiye Ulusal Günü programına katıldı.

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Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın davetine icabetle, Birleşik Arap Emirlikleri’ne resmî ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ardından Dubai EXPO 2020 Türkiye Ulusal Günü programına katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında " Bir Arap ülkesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk dünya fuarı olan Dubai EXPO'yu yeni bir geleceği hep beraber kurmak için bir çağrı olarak değerlendiriyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE temaslarına devam ediyor. Abu Dabi temaslarını tamamlayan Erdoğan, Dubai'ye geçerek görüşmelerine başladı. Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid El Maktum ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

Daha sonra Dubai EXPO 2020 'Türkiye Ulusal Günü' etkinliklerine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE, Türkiye ve Azerbaycan pavilyonlarını ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde şeref defterine şunları kaydetti:

"EXPO 2020 Dubai'yi, Türkiye milli günü vesilesiyle ziyaretim esnasında liderlik sergi alanında ağırlanmaktan büyük bahtiyarlık duydum. Değerli kardeşim Al Maktum'a sıcak misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. 'Zihinleri birleştirmek, geleceği oluşturmak' temasıyla gerçekleştirilen EXPO 2020'nin başarısından dolayı Birleşik Arap Emirlikleri'ni tebrik ediyorum."

Erdoğan Abu Dabi'de yatırımcılarla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE'de iş insanları ve yatırımcılara hitap etti. Erdoğan toplantıda, Türkiye'nin iş kurma ve iş yapma fırsatları bakımından son derece cazip mevzuata sahip olduğunu dile getirdi.

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