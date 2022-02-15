Aksaray'da öğrencisini darbeden eski öğretmenin cezası belli oldu! 10 ay hapis cezası verildi

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde öğrencisini darbettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan eski matematik öğretmenine, 10 ay hapis cezası verildi. Kendisine söz verilen ve pişman olduğunu söyleyen Ali Rıza Y, "O gün öfkeme kapılarak yanlış bir davranışta bulundum. Öğrencimi dövmem hiç yakışmadı" dedi.

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Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Ali Rıza Y. ile taraf avukatları katıldı. Söz verilen Ali Rıza Y, öğrenci S.T.K'yi darbettiği için çok pişman olduğunu söyledi. Olay yaşandıktan sonra hem öğrenciden hem de ailesinden özür dilediğini anlatan Ali Rıza Y, şöyle konuştu:

"Hayatım boyuncu hiç küfür etmedim. Hiçbir zaman da okulda sigara içmedim. Öğrencim bana iftira attı. Okul müdürümüzü de bir veli arayarak bu durumları şikayet etmiş. Olaydan iki hafta önce bu konuları konuştuk müdürümüzle. Ben de sınıfa çıkarak öğrencimi koridora çıkardım, durumu sordum. Uzun bir konuşma yaptım. Neden böyle yaptığını sorup gerekli nasihatlerde bulundum. Ancak olay günü bir başka öğretmen bana yine senin hakkında konuşuyor öğrenci deyince direkt dışarı çıkardım öğrenciyi ve tokat attım. Ancak çok bağırınca yine bana oyun oynuyor düşüncesiyle sesini kısması için birkaç tane daha vurdum. Görüntüler de mevcut bir öğretmen yanıma geldi. Bir şeyler söyledi, bir tane de öğretmen için tokat attım." Ali Rıza Y, öğrencisi S.T.K. için kalbini açtığını, onun bu davranışlarının kendisini çok yıprattığını dile getirdi.

"Kanlı formasını okulda dolabıma koydum"

Öğrenciyi rehberlik servisine götürmek için çok çabaladığını ancak bir türlü olmadığını aktaran Ali Rıza Y, "Öğrencimizin durumu sıkıntılı. O gün öfkeme kapılarak yanlış bir davranışta bulundum. Öğrencimi dövmem hiç yakışmadı. Kanlı formasını okulda dolabıma koydum. Müdürümüz forma almamı istedi. Hemen gidip forma alıp geldim. Öğrenciye giydirdim. Sonra o forma okulda kayboldu. Kesinlikle ben almadım. Suçumu kabul ediyorum." diye konuştu.

Sanık avukatı, müvekkilinin hakkında beraat kararı verilmesini, eğer farklı kanaatte olunursa hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etti.

"Hiçbir şey senin onu dövmene hak vermez"

Mağdur S.T.K'nin avukatı ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Hakim sanığa son sözünü sormadan önce "Sen bir eğitimcisin öğrencin ne söylerse söylesin, senin ona vurman hatta dövmen hiç kabul edilebilir değil. Hiçbir şey senin onu dövmene hak vermez." dedi.

Sanığa üst sınırdan 12 ay hapis cezası verildi, iyi halden 10 aya indirilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.