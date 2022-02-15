Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, emekliye ayrıldı. Tıraşçı için Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla "Veda ve Vefa" programı düzenlendi.

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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, emekliye ayrıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tıraşçı’nın kırk yılı aşkın görev süresini alnının akıyla tamamladığını ifade ederek, “Resmi olarak ayrılıyor ama ömrünün sonuna kadar inşallah mihraplarda, minberlerde, kürsülerde hocamızın devam etmesini arzu ediyoruz” dedi.



Başkan Erbaş, Tıraşçı’nın Başkanlığın farklı kademelerinde ve farklı unvanlarda görev yaptığını belirterek, “Hepimiz şahidiz ki, Osman Tıraşçı Hocamız 1977 yılından itibaren yapmış olduğu bütün vazifelerinin hakkını vermiş, Cenab-ı Hak'ın huzurunda anlı ak olarak hesabını verebilecek noktada görevini sonlandırmıştır. Allah kendisinden razı olsun. Bundan sonraki hayatında sağlık, afiyet içerisinde Rabbim inşallah kendisine uzun ömürler nasip eylesin” diye konuştu.



Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı ise yaptığı konuşmada, programın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Başkan Erbaş’a ve programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.