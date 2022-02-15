Rusya çekildi dünya nefes aldı emtia fiyatları ve dolar endeksi geriledi

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bazı birliklerin geri dönmeye başlamasını duyurmasıyla küresel piyasalarda risk iştahı önemli ölçüde arttı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurdu.

Söz konusu haberle birlikte dünya genelinde pay piyasaları düşüş eğilimini sonlandırarak yükselişe geçerken, Rusya'da RTS endeksinin artışı yüzde 5'i geçti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de artan küresel risk iştahıyla birlikte önceki kapanışa göre yüzde 2,1 değer kazanarak 2.045 puana çıktı.

Avrupa'da endekslerin artışı yüzde 1'i aşarken, ABD'de vadeli işlem piyasalarında da benzer bir seyrin hakim olduğu görülüyor.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki dünkü olumsuz haber akışının ardından piyasaların yeni güne yüksek risk algısıyla başladığını kaydederek, tansiyonu düşürecek bir adım olarak görülen asker geri çekilmesinin oldukça pozitif fiyatlandığını söyledi.

Emtia fiyatları ve dolar endeksi geriledi

Azalan risk algısı emtia fiyatlarında ise satış baskısını beraberinde getirdi.

Güvenli liman alımları ile geçen haftanın son işlem gününde ivme kazanan yükselişini sonlandıran altının ons fiyatı söz konusu haberle birlikte yaklaşık yüzde 1 düşüşle 1.856 dolara geriledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,99'dan yüzde 2,05'e çıkarken, dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 96,1'e indi. Rus rublesi de dolar karşısında yaklaşık yüzde 1,5 değer kazandı. Dolar/Rus rublesi paritesi şu dakikalarda 75,5 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa'da Ukrayna gerginliğiyle nedeniyle dalgalı bir seyir izleyen doğal gaz fiyatları vadeli işlemlerde önceki gün kapanışına göre yüzde 5 düşüşle 76,7 avrodan işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 2,3 azalışla 92,5 dolar oldu.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının hala varlık fiyatları üzerinde etkili olduğuna dikkati çekerek, yatırımcıların temkinli hareket etmesinin faydalı olacağını bildirdi.