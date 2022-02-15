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Liderlerin elektrik faturasına bakın! Hüseyin Baş'a 4 bin 979 lira geldi

Liderlerin elektrik faturasına bakın! Hüseyin Baş'a 4 bin 979 lira geldi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun faturayı ödemeyeceği açıklaması sonrası elektrik faturasının ne kadar geldiği merak edilmişti. Kılıçdaroğlu faturasının miktarını açıklamasa da bazı siyaset parti liderleri açıkladı.

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Elektrik faturalarına gelen fahiş zam, siyasi parti liderlerini de çileden çıkardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen hafta Twitter üzerinden paylaştığı bir video ile yüksek elektrik faturalarına tepki göstermiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “31 Aralık gecesi bizzat imzaladığın elektrik zammını da geri al, faturalar 31 Aralık öncesine dönsün. Bu zammı sen yaptın, geri almasını da bileceksin. Elektrik zamları geri alınıncaya kadar, faturamı ödemeyeceğim” çağrısında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun çıkışından sonra diğer siyasi partilerin liderleri de fatura isyanlarını paylaşmaya başladı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a geçen aya göre 2 misli fatura geldi. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş da fatura şoku yaşayan isimlerden. Ocak ayında bin 522 lira elektrik faturası ödeyen Baş, şubat ayında 4 bin 979 lira faturayı görünce tepki gösterdi. Hüseyin Baş, “Eve bir elektrik faturası gelmiş inanamadım. Herhalde Nikola Tesla gizli gizli benim eve gelip elektrik üzerine çalışmalar yapıyor. Başka bir açıklaması olamaz” dedi.

35 gün ile 28 gün baz alındı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da ocak ayında 698 lira elektrik faturası ödedi. Sömestr tatili nedeniyle 15 gün evde olmamasına rağmen Erbakan'a Şubat faturası 892 lira geldi. Birinci faturada 35 gün baz alınırken, ikinci yüksek faturada 28 günlük tüketim dikkate alındı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de elektrik faturasının iki katı geldiğini açıkladı. Destici, “Bana gelen elektrik faturası geçen ay 350 TL, bu ay ise 725 TL civarıydı” dedi.

SP liderine 10 gün için 300 lira fatura geldi
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun elektrik faturası partisinin Başkanlık Divanı'nda espri konusu oldu. Parti yöneticileri yüksek gelen faturalardan dert yanarken SP liderine 300 lira civarında bir elektrik faturası geldiği ortaya çıktı. Karamollaoğlu'na “Size az gelmiş…” yorumları yapıldı. Ancak Karamollaoğlu, o dönemde 20 güne yakın evde yoktu ve hastanede coronavirüs tedavisi görüyordu. Ailesi de bu dönemde evi kullanmadı. Böylece Karamollaoğlu da 10 gün için 300 lira fatura ödedi.

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