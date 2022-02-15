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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geliyor Türk heyet Filistin'e gidiyor

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geliyor Türk heyet Filistin'e gidiyor

Türkiye'nin yeniden ilişkilerini güçlendirmek için adımlar attığı İsrail ile kritik ziyaretin tarihi belli oldu. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog son açıklamaya göre 9-10 Mart tarihleri arasında Türkiye'ye gelecek.

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, 9-10 Mart tarihleri arasında Türkiye'ye geleceği açıklandı. Türk heyeti de İsrail ve Filistin temaslarında bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz ay yaptığı açıklamasında "Sayın Herzog'la yapmakta olduğumuz görüşmeler var, belki Türkiye'ye bir ziyareti olabilir. Başbakan sayın Benet'in bu noktalarda olumlu bazı yaklaşımları var. Hedef olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak" demişti.

Geçen hafta Herzog koronavirüs geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramış ve geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın da 16-17 Şubat'ta Filistin’i ziyaret edeceği açıklandı.

Ayrıca Türk heyeti, İsrail makamlarıyla da bir araya gelerek İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog'un Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıklarını ele alacak ve siyasi istişarelerde bulunacak.

İsrail böyle değerlendirmişti: Turnusol kağıdı
İsrail merkezli Haaretz gazetesine konuşan İsrailli bir yetkili seyahatin Türkiye'nin ikili ilişkilerdeki normalleşmeye dönük niyetiyle ilgili bir "turnusol kağıdı" işlevi göreceğini belirtti ve eklemişti:

"Başkanlık düzeyinde bir toplantı bir araç olarak kullanılabilir. Başkan siyasi değil sembolik bir figür ve her halükarda Herzog Türklerle kendi görüşmelerini yürütüyor. Böyle bir kanalla görüşmelere başlanabilir ve ardından gelişmelere ve etkilere göre yavaşça ilerleyebilir. "
Haaretz'e konuşan bir başka yetkili de Türkiye ile "donmuş" ilişkileri "ılığa" dönüştürme kararının alındığını söyledi ve olasılıkları söyle değerlendirdi:

"Her türlü sembolik şey olabilir. Örneğin, elçilerin değişimi veya ekonomik anlaşmalar. Ama Türkiye'den de net şeyler gelmeden ilerlemeyeceğiz."

Erdoğan'ın siyaseti değişti

Ülkenin önde gelen dijital medya platformlarından Times of Israel, iki liderin ilişkilerini mercek altına aldı. İsrailli medya kuruluşu, “Telefon görüşmesi, Erdoğan’ın İsrail’e karşı izlediği siyasetin yakın zamanda değiştiğini ve Türkiye Cumhurbaşkanı’nın son aylarda İsrail’le ilişkisini yeniden kurmayı istediğini ve farklı bir yaklaşımı benimsediğinin bir göstergesi” yorumunu yaptı.

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