Enver Yücel ne yazdı twitter'da yazdıklarına dil bilgisi tepkisi yağdı

Bahçeşehir Okulları sahibi Enver Yücel'in YKS barajının kaldırılması üzerine twitter hesabında yazdıkları günün konusu oldu. Attığı tweetle dil bilgisi ve yazım kurallarını ihlal eden Enver Yücel'e kullanıcılardan tepki yağdı. Bu olayın ardından Enver Yücel ne yazdı sorusu merak edildi. Peki kimdir Bahçeşehir Üniversitesi Kurucusu Enver Yücel, kaç yaşında?

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Bahçeşehir Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel’in, YKS'de baraj puanlarının kaldırılmasıyla ilgili attığı tweetleri okuyanlar gözlerine inanamadı. İmla ve dilbilgisi hatalarıyla dolu olan paylaşımlar kısa sürede silindi. Bu gelişmenin ardından Enver Yücel kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları merak konusu oldu.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) önceki gün üniversiteye giriş sınavlarında baraj puanı uygulamasını kaldırdı. Alınan bu karar yeni tartışmalara neden oldu.

Konuya ilişki twitter hesabından paylaşım yapan Bahçeşehir Üniversitesi Kurucusu ve Bahçeşehir Okullarının Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, uygulamaya destek verdi.

Ancak Enver’in attığı tweetlerdeki dilbilgisi ve imla hataları sosyal medyada gündem oldu.

Enver Yücel kimdir:

1957'de Giresun'da doğan Enver Yücel lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi'nde yatılı olarak tamamladı. Ardından da bugünkü ismi Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi olan İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü'nü bitirdi.

Tüm hayatını eğitime adayan Enver Yücel, 1974 yılından bu yana başta Türkiye olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden öğrenciye eğitim hizmeti sunmaktadır. Eğitimi dünyanın çözülmesi gereken en önemli problemi olarak gören Yücel, bu amaçla eğitim alanını bir sosyal sorumluluk alanı olarak tanımlıyor. Fas'tan, Cibuti'ye, Somali'den, Ortadoğu'ya dünyanın farklı coğrafyalarından öğrencilere kurumlarında burs olanağı sağlayarak eğitim desteği sunan Yücel, bu sürecin dünyada barışı getireceğine inanıyor.

Enver Yücel, bugün Türkiye ve yurtdışında eğitim veren Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Uğur Okulları, Uğur Yayınları, Uğur Kariyer Merkezi, Bahçeşehir Kolejleri, Bahçeşehir Kolejleri Fen ve Teknoloji Lisesi, Uğur Hazırlık Liseleri ile Bahçeşehir Üniversitesi ve "BAU Global" çatısı altında dünyanın çok farklı noktalarında eğitim alma şansı sağlıyor. Üstelik bunu da Berlin, Toronto, Washington DC, Batum, Kıbrıs, Hanoi, Kiev, Pueblo, Brockwille gibi BAU Global üyesi kurumların bulunduğu kentlerde yapıyor, yüz elli binden fazla öğrenciye eğitim veren Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın temeli 1974 yılında İstanbul Laleli'de üç sınıflı bir dershanede atıldı.

Bugün tüm Türkiye'ye yayılmış 100'den fazla okulu bulunan Uğur Eğitim Kurumları ile edindiği tecrübeyi özel eğitim kurumlarının yaygınlaşmasında kullanan Yücel, 1994 yılında Bahçeşehir Koleji'ni faaliyete geçirdi. Koleji, Avrupa standartlarında eğitim veren bir kurum haline getiren Yücel, yalnızca eğitim alanında faaliyetlerine devam etti. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve kaliteli eğitimin Türkiye'de yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Bahçeşehir Kolejleri, 130 kampüs, 13 Fen ve Teknoloji Lisesi ve Türkiye genelinde 15 bilim müzesi ile kaliteli eğitime öncülük etmektedir.

2006 yılında Türkiye'de ilk ve tek olan Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi'ni kuran Enver Yücel, lise giriş sınavında ilk 100 arasında yer alan öğrencileri, geleceğin bilim adamlarını yetiştirmek üzere Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı olarak bütün öğrencilerini yüzde yüz bursla okutmaktadır.Bahçeşehir Kolejlerinin amacı, önümüzdeki üç yıl içinde okul sayısını 300'e çıkarmak, 2023 yılında üç kıtada 350 okula ulaşmak ve dünyanın en büyük, en başarılı ve en prestijli eğitim kurumlarından biri olmaktır.

Enver Yücel, 2013 yılında Türkiye'nin en önemli eğitim projelerinden birisini başlatarak Uğur Okulları adı altında kurumlarını da hayata geçirdi.

Enver Yücel, bir dünya markası olma vizyonunu gerçekleştirme yolundaki ilk adımını 2004 yılında Amerika'da gençleri SAT (Scholastic Aptitude Test) sınavlarına hazırlayacak Uğur Education'ı açarak attı. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ile ABD arasında yapılan eğitim işbirliği aynı zamanda 'öğretmen ihracatı'nın da yolunu açtı.

Yücel'in 1998 yılında kurduğu Bahçeşehir Üniversitesi bugün bir dünya üniversitesi olma yolunda çalışmalarını yürütmektedir. BAU Global çatısı altında 5 üniversite; Bahçeşehir Üniversitesi, BAU International University Washinton D.C, BAU International University Berlin, BAU International University Batum, BAU International University Cyprusvardır.International Academy of Rome, BAU Global Silicon Valley Incubation Center, BAU Global Hong Kong yine BAU Global çatısı altında eğitim veren kuruluşlardır.

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, yenilikçi ve kişiye yönelik eğitim ve öğretim programlarının tasarımı ve uygulanmasında gösterdiği başarı ve uluslararası eğitime katkıları dolayısı ile Uluslararası Amerikan Eğitimciler Derneği (PDK) tarafından 2012 yılında 'Eğitimde Mükemmellik' ödülüne layık görüldü. Yücel'e ödülünü Phi Delta Kappa (PDK) New York Üniversitesi (NYU) Bölümü Başkanı Dr. Lind K. Patterson ile Başkan Yardımcısı Gene J. Mann sundu.

Enver Yücel, 2014 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un himayesinde gerçekleşen UNCA Ödülleri'nde "Küresel Eğitime Katkı Ödülü" ödülü aldı. Dünyada bu dalda ödül alan ilk Türk olan Enver Yücel, ödülünü Ban Ki-moon'un elinden aldı.

2015 yılında İtalya'da bulunan Foedus Vakfı, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel'e eğitime olan katkılarından dolayı "Foedus Özel Ödülü" verdi.

2016 yılında Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nun 46. Yıllık toplantıları kapsamında gerçekleştirilen oturumda Yücel, mülteci sorununu dile getirerek, bu konuda neler yapılması gerektiğini anlattı. Sorunun çözümünün eğitimde olduğunun altını çizdi.

Enver Yücel'in eğitim alanındaki çalışmaları nedeniyle 2017 yılında ABD'de Global Eğitim ve Araştırmalar Merkezi (GLOCER) tarafından 'Global Eğitimde Liderlik' ödülüne layık görüldü.

Küresel eğitimin önemine inanan Yücel'in Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından verilen Türkiye'nin 500 Büyük İhracatçısı Ödülleri'nde "Eğitim İhracatı" dalında 2017 ve 2018 yıllarında üst üste iki kez birincilik ödülünün sahibi oldu.

Üç yıl üst üste Ekonomi Bakanlığı'nın "hizmet ihracatı alanında Türkiye'ye en fazla katkı sunan eğitim girişimcisi ödülü" almıştır.

2019 yılındaBahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Birleşmiş Milletler tarafından "Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı" olarak onurlandırıldı.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanlığı ve Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini sürdüren Enver YÜCEL ayrıca; Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği'nin (TÖDER) başkanlığını da yürütmüştür. Halen Haydarpaşa Eğitim Vakfı'nın kurucusu olarak da hizmet vermektedir. Küresel arenada, Dünya Eğitim Girişimcileri Derneği'nin ve Avrupa Sınav Hazırlama Merkezi Birliği'nin başkanı da olan Enver Yücel aynı zamanda New York Üniversitesi Steinhardt Eğitim Okulu dekanlık konseyinin Mütevelli Heyet üyesidir.

Enver Yücel'in kendi hayatını anlattığı "hayatım eğitim" adlı bir kitabı bulunmaktadır.