BIST 2.039
DOLAR 13,59
EURO 15,43
ALTIN 812,57
HABER /  SPOR

Süper Lig'de yeni transferler 25. haftada 14 gole katkı sağladı

Süper Lig'de yeni transferler 25. haftada 14 gole katkı sağladı

Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta geride kalırken ara transfer döneminde yeni takımlarına dahil olan isimler bu hafta oynanan karşılaşmalarda toplam 14 gole katkı sağladı.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig’de 25. haftada oynanan 10 karşılaşmada toplam 25 gol atılırken, birçok yeni transferin gole katkı yapması ise dikkat çekti.

Trabzonspor’un Başakşehir’den transferi Edin Visca, Konyaspor maçında attığı 2 golle yıldızlaşırken, üst üste 3 lig maçında da gole imza attı.

Başakşehir’de galibiyeti getiren goller yine yeni transferlerden geldi. Pizzi ve Serdar Gürler takımlarını galibiyeti taşırken, Trezeguet ise bir asistle katkı sağladı.

Antalyaspor’un Karagümrük’ü 3-0 yendiği karşılaşmada 3 golde yeni transferlerin imzası yer alıyor; Fernando 1 gol 1 asistle maçı tamamlarken, Mehmedi ise 1 gol attı.

Kasımpaşa’nın evinde 2-2 berabere kaldığı Alanyaspor maçında goller yeni transferler Mamadou Fall ve Muleka’dan geldi.

Yeni Malatyaspor forması giyen Kenan Özer, Sivasspor’a 2-1 yenildikleri maçta takımının tek golüne imza atarken, Giresunspor’un yeni transferi Chiquinho da Fenerbahçe’ye gol atarak Süper Lig kariyerine golle başladı.

Beşiktaş’ın devre arasında kiralıktan dönen futbolcusu Kenan Kalafat, Hatayspor’un yeni transferi Benzia ve Göztepe’nin Galatasaray’dan kiraladığı Aytaç Kara da haftayı 1’er asistle tamamladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna için ABD ve Rusya savaşı yakın Putin nükleer silahları ateşlerse dünya biter
Ukrayna için ABD ve Rusya savaşı yakın Putin nükleer silahları ateşlerse dünya biter
Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nde iş insanlarıyla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nde iş insanlarıyla buluştu
Kırmızı etteki ek vergide flaş düzeltme! Resmi Gazete'de KDV ile ilgili yeni karar
Kırmızı etteki ek vergide flaş düzeltme! Resmi Gazete'de KDV ile ilgili yeni karar
İBB mevsimsel yağışlar ve eriyen kar suları dedi ama Haliç'ten gelen gelen görüntüler korkuttu
İBB mevsimsel yağışlar ve eriyen kar suları dedi ama Haliç'ten gelen gelen görüntüler korkuttu
Erdoğan'ın masasındaki anket AK Partili Mehmet Özhaseki AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki anket AK Partili Mehmet Özhaseki AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Elon Musk'ın şirketinden korkunç itiraf! Deneylerde öldürdüler
Elon Musk'ın şirketinden korkunç itiraf! Deneylerde öldürdüler
UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki dev maçlar başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki dev maçlar başlıyor
Sisi evlilikleri, kaç kere evlendi imam nikahlı eşi kimdir?
Sisi evlilikleri, kaç kere evlendi imam nikahlı eşi kimdir?
Bayrampaşa’da korkutan iş yeri yangını
Bayrampaşa’da korkutan iş yeri yangını
Valilik açıkladı! Odunlukta yakalandılar
Valilik açıkladı! Odunlukta yakalandılar