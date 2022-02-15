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Elon Musk'ın şirketinden korkunç itiraf! Deneylerde öldürdüler

Elon Musk'ın şirketinden korkunç itiraf! Deneylerde öldürdüler

Milyarder Elon Musk'ın 'beyin çipi' projesi Neuralink'in deneyler sırasında 8 maymunu öldürdüğünü itiraf etti.

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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın 'beyin çipi' projesi Neuralink, resmi blogunda yayınladığı mesajda, araştırmacılarının deneyleri sırasında 8 makak maymununa ötenazi uygulamak zorunda kaldığını itiraf etti.
Gönderide, "Bu çalışmanın bir parçası olarak, önemli histolojik verileri toplamak için planlanan tarihlerde 2 hayvana ötenazi uygulandı ve UC Davis'teki veteriner personelin tıbbi tavsiyesi üzerine 6 hayvana ötenazi yapıldı" ifadeleri yer aldı.
Aynı zamanda şirket, 'hayvanlarla mümkün olan en insani ve etiğe uygun şekilde çalışmayı taahhüt ettiğini' savundu.

Daha önce Sorumlu Tıp İçin Doktorlar Komitesi, milyarder Elon Musk'a ait Neuralink şirketinin insan beynindeki gri maddeye yerleştirmek üzere tasarladığı cihazın deneylerinde kullanılan maymunların 23 maymundan 15'inin öldüğünü duyurmuştu. Durum, hayvan hakları savunucularının tepkisini toplamıştı.

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