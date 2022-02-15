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Restoranlardaki gıda israfına karşı Bakanlık harekete geçti! Yeme dönüştürülecek

Restoranlardaki gıda israfına karşı Bakanlık harekete geçti! Yeme dönüştürülecek

Restoranların günlük atık gıdalarındaki israfın boyutu sık sık gündeme geliyor. Sokak hayvanlarını beslemede yem olarak atık gıdaların kullanılabilmesi için çalışma yapılacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan sağlığı ve refahı göz önüne alınarak, gıda atıklarının hayvan beslemede yem olarak kullanılabilmesi için bir çalışma grubu kurdu. Bu grubun bulgu, görüş ve önerileri geçtiğimiz günlerde tartışılırken, 17 Şubat’ta yeni bir toplantı yapılmasına karar verildi.

Çalışma ile yem hammaddesi olarak değerlendirilmesi muhtemel bitkisel ve hayvansal gıda artıkları sınıflandırılacak, hayvanseverlerin sık sık gündeme getirdikleri Restoran, yemekhane gibi toplu tüketim yeri artıklarının kullanılabilirliği değerlendirilecek. Çeşitli sebeplerle piyasaya arz edilmeyen ancak bozulmamış endüstriyel gıdalar kullanılabilecek. Buna göre mevzuat çalışması yapacak olan Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda israfının önlenmesini amaçlıyor. 

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