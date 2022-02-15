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Uğur Şahin ve Özlem Türeci, 'Atatürkçü' ödülünü neden reddettiklerini açıkladı! 'Biz sadece..'

Uğur Şahin ve Özlem Türeci, 'Atatürkçü' ödülünü neden reddettiklerini açıkladı! 'Biz sadece..'

Koronavirüs belasına karşı en etkili aşıyı geliştiren BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kendilerine vermek istediği Yılın Atatürkçüsü ödülünü almayı reddetmişti. Türeci ve Şahin, ödülü neden reddettiklerini ilk kez açıkladı.

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Koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından verilen Yılın Atatürkçüsü ödülü için seçildi.

Şahin ve Türeci, bu ödülü almayı kabul etti ve bir yazı ile bunu derneğe bildirdi. İkili ayrıca, Türkiye'de ödülü kendileri adına alması için ismi de belirleyerek derneğe bildirdi.

3 gün sonra ödülü almaktan vazgeçtiler
Fakat 3 günlük bir sürenin ardından derneğe Almanya'dan bir yazı daha gönderildi. Türeci ve Şahin, bu kez yazılarında ödülü kabul edemeyeceklerini ifade etti.

'Yılın Atatürkçüsü' ödülünü bakın neden reddetmişler
Türeci ve Şahin, kendilerinin bilim insanları olduklarını ve sadece bilim kuruluşları ve benzer derneklerden ödül kabul etmelerinin doğru olacağını belirtti.

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