Murat Sancak: Şenol Güneş, Beşiktaş'a hayırlı olsun

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş'ın gelecek sezondaki teknik direktörünün Şenol Güneş olacağını açıkladı.

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'in 25. haftasında 1-1 biten Beşiktaş maçı sonrasında siyah - beyazlı takım için flaş açıklamalarda bulundu.

Sancak, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada yeni sezonda Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in oturacağını söyledi.

"Şenol Güneş, Beşiktaş'a hayırlı olsun"

Güneş'in kesin olarak Beşiktaş Teknik Direktörü olacağını dile getiren Murat Sancak, "Beşiktaş'ın yeni sezonda teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Kesin Beşiktaş'a gidiyor. Şenol hoca Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net. Nedenini söyleyeyim. Miguel diye kondisyonerimiz vardı. Beşiktaş'ta göreve başladı. Şenol hocanın yardımcısıydı. Şenol hoca Beşiktaş'ta. Hayırlı olsun şimdiden." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş ile kardeşiz"

Beşiktaş ile kardeş kulüp olduklarını söyleyen Sancak, "Biz Beşiktaş ile kardeş kulübümüz. Biz Beşiktaş'ı çok severiz. Onlar da bizi severler. Beşiktaş 1903 yılında kurulmuş bir takım ve haksız galibiyetlere de kesinlikle ihtiyacı yok." dedi.

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından yola Önder Karaveli ile devam etmişti.