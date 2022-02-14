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Hüseyin Baş'tan Meral Akşener'e ziyaret

Hüseyin Baş'tan Meral Akşener'e ziyaret

BTP lideri Hüseyin Baş, Kovid-19'u atlatan İyi Parti lideri Meral Akşener'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i parti genel merkezinde ziyaret etti.

Geçmiş olsun dileklerini iletti
Kovid-19’u atlatan Akşener’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunan BTP lideri Hüseyin Baş’a Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fuat Şengül de eşlik etti. Samimi bir havada geçen görüşmede Türkiye’nin içinde bulunduğu duruma ilişkin değerlendirmeler de yapıldı.

"Sıcak misafirperverliğinden dolayı teşekkkür ederim"
Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş "İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Sayın Genel Başkan’ın engin tecrübelerinden, fikirlerinden, hoş sohbetinden istifade ettik. Sıcak misafirperverliğinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında üstün başarılar dilerim" İfadelerini kullandı.

İyi Parti'den görüşmeye ilişkin açıklama
Görüşme sonrası İyi Parti’den de bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş ile Genel Merkez'imizde bir araya geldi. Nazik ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz” denildi.

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