İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan euro kuru güncellendi!

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 2022 için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 euro değerinin 4,5786 liradan 6,2925 liraya çıkarıldığını açıkladı.

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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Fiyat Değerlendirme Komisyonunda beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan euro değeri güncellendi. Buna göre Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar kapsamında 2022 yılı için 1 euro değeri 4,5786 liradan 6,2925 liraya çıkarıldı.

Fiyatlar güncellendi

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2'nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 15,80 TL ve 8,26 TL değerleri, ilgili karar kapsamında euro değerinde yapılan değişiklik oranında yükseltilerek 21,71 TL ve 11,35 TL olarak güncellendi.

Depocuya satış fiyatı nasıl belirlenecek?

Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatı, mevcut depocuya satış fiyatının eski euro değerine bölündükten sonra yeni euro değeriyle çarpılmasıyla hesaplanacak. Karar, 5 gün sonra geçerli olacak.

Asprinin fiyatı 18 liraya çıkacak

Yeni güncelleme, SGK'nın karşıladığı tüm ilaçlara otomatik bir şekilde yansıyacak.

Bununla beraber en çok kullanılan reçetesis ilaçlardan biri olan 500 mg'lık bir asprinin fiyatı 13,37'den 18,32'ye çıkmış olacak.