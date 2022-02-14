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Olaf Scholz Zelenskiy ile görüşmeye başladı

Olaf Scholz Zelenskiy ile görüşmeye başladı

Ukrayna'daki gerilim kritik bir aşamaya gelirken Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savaşın başlamasını önlemek ve Rusya'yı müzakere masasına oturtmak amacıyla Kiev ve Moskova temaslarına başladı.

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Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilim tavan yapmış durumda. ABD tarafı geçtiğimiz cuma günü, işgal ihtimalinin çok yaklaştığını ve herhangi bir gün başlayabileceğini söyledi. Hatta bazı istihbarat raporlarına göre çarşamba günü, yani Scholz'un Kremlin'i ziyaretinden sadece bir gün sonra başlayabileceğine yönelik iddialar medyada yer buldu. Rusya tarafı ise bu iddiaları “Batı histerisi” olarak değerlendirip yine yalanladı ve işgal niyeti taşımadığını vurguladı.

Ancak Berlin'de alarm zilleri çalmaya başladı bile. ABD hükümetinin uyarısının ardından cumartesi günü Almanya, vatandaşlarından Ukrayna'yı bir an önce terk etmelerini istedi ve büyükelçilik çalışanlarının çoğunu ülke dışına çıkaracağını duyurdu.

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